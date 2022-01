Simon Lévelt ontvangt Climate Neutral Certified-keurmerk

HAARLEM – Speciaalzaak Simon Lévelts koffie draagt nu het Climate Neutral Certified keurmerk. Hiermee garandeert het bedrijf dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om CO2-uitstoot te verminderen.

De koffie- en theezaak met 40 winkels in Nederland en België heeft het doel ‘nul emissies’ in 2050. Momenteel is bijna het gehele assortiment van Simon Lévelt biologisch en wordt verpakkingsvrij winkelen aangemoedigd.

In kaart brengen

Nederlanders zijn verantwoordelijk voor gemiddeld 8,3 kilo koffie per jaar, volgens de keten zijn we hiermee ’s werelds grootste koffiedrinkers. Met de productie en het transport van koffie gaat een flinke CO2-uitstoot gepaard. De speciaalzaak heeft de uitstoot over de gehele keten in kaart gebracht, om deze vervolgens te reduceren en compenseren. Hierdoor heeft deze het ‘Climate Neutral Certified’-keurmerk ontvangen.

Drie stappen

Bert Jongsma, directeur van Simon Lévelt: “We zijn intensief bezig geweest om het keurmerk, deze bekroning, in ontvangst te mogen nemen.” Het behalen van de certificering ging in drie stappen: als eerste begon het bedrijf met het in kaart brengen van de volledige CO2-footprint van hun koffieketen. Vervolgens is een reductieplan met een lokale aanpak opgesteld. Dit ging van verduurzamingsprojecten van landbouw in het land van oorsprong tot een energiezuinig koffierooster in de branderij in Haarlem. Tot slot zijn CO2-certificaten aangekocht tot en met 2023 om de rest van de verwachte footprint te compenseren. Hoe de certificaten na 2023 worden verlengd is nog niet bekend.

Bron: Levensmiddelenkrant