Slijterijen Dirk van den Broek worden Super Dirck 3

ALPHEN AAN DEN RIJN – Dirk van den Broek en slijterijketen DirckIII gaan hun samenwerking verstevigen. De keten wordt deze maand nog omgedoopt tot Super Dirck 3.

“Voor ons is de naamswijziging en verdere samenwerking een logische stap. We hebben dezelfde visie als het aankomt op scherpe prijzen en een breed assortiment. Daarnaast vullen we elkaar qua verkooppunten naadloos aan. Ik kijk er naar uit om in de komende jaren samen verder op te trekken”, aldus Marcel Huizing, algemeen directeur van Dirk van den Broek. De huidige slijterijen in de Dirk van den Broek winkels zullen met de naamswijziging de komende jaren ook in lijn zijn met de formule van Super DirckIII.



Bron: Levensmiddelenkrant