‘Smaak en onderscheidend vermogen zijn stimulans om Stegeman-producten te kopen’

0-50-100-strategie ligt ten grondslag aan vegetarische productintroducties

WIJHE - Bekend als vleesfabrikant, maar zo innovatief zijn dat ook vegetarische producten deel uitmaken van het assortiment. Dat is Stegeman ten voeten uit. Een jaar geleden kwamen de eerste introducties zonder vlees onder het merk in het schap. “We zien de wereld veranderen en als innovatief bedrijf gaan we daarin mee”, reageert Kristel Peters, brandmanager bij het bedrijf.

Voor het eerst is Stegeman officieel partner van de Nationale Week zonder Vlees. Kristel Peters vertelt samen met haar collega Henriëtte van Wijk, shopper marketingmanager Benelux, over het vegetarische assortiment en de kansen in deze categorie.

De week zonder vlees komt eraan. Kunnen jullie in het kort beschrijven hoe jullie vega-assortiment tot stand is gekomen?

Peters: “We zien dat de wereld om ons heen verandert, consumentenbehoeften verschuiven en wij willen daarin een voortrekkersrol vervullen. Het is daarom een logische stap om als vleesfabrikant in de wereld van vegetarische producten te stappen. Het sluit bovendien helemaal aan bij onze 0-50-100-strategie, waar bij de 50 voor 50 procent minder vlees staat. Die ligt ten grondslag aan onze introducties binnen vegetarisch broodbeleg en vleesvervangers. We zijn onderdeel van Sigma Food Group en kunnen de kennis en ervaring vanuit de groep inzetten om snel stappen te maken.”

Wat houdt die 0-50-100-strategie in?

Van Wijk: “De 0-50-100-strategie staat voor 0 procent verspilling, 50 procent minder vlees en 100 procent transparantie. Dat betekent niet dat we stoppen met vleesproducten, maar we willen ons assortiment uitbreiden met enerzijds vegetarische alternatieven en anderzijds producten met groenten. Dat is een hele andere route die we bewandelen, waarbij je vlees vervangt door groente. En het heeft tijd nodig om dit de consument goed uit te leggen.”

Peters: “Die hebben we, want we zijn al 160 jaar een begrip in de markt.”

Van Wijk: “We zien voorbeelden van bedrijven die met een duidelijke strategie heel ver komen. Als je gelooft in wat je doet, kom je heel ver.”

Hoe gaan jullie de Week zonder Vlees ondersteunen?

Peters: “Stegeman pakt dan uit met alle vegetarische items uit het assortiment. De producten zijn sinds week 12 2020 verkrijgbaar; daardoor hebben we vorig jaar niet kunnen deelnemen aan de Nationale Week zonder Vlees. Dit jaar zijn we officieel partner en worden we benoemd in alle uitingen van de organisatie. Zelf zullen we in de week ervoor en in de weken erna communiceren met ‘Wat eet jij?’. Dat is een inspiratiecampagne die consumenten helpt lekkere, gezonde vegetarische producten op tafel te zetten.”

Van Wijk: “Dat doen we met #Veggiethursday. Daarmee inspireren we de consumenten met vegetarische recepten en helpen ze een dagje minder vlees te eten.”

Wat is het voordeel van officieel partner zijn van de Week zonder Vlees?

Peters: “Zij zorgen ervoor dat wij in alle uitingen naar de media en retail worden benoemd als officieel partner. De deelname zorgt voor zichtbaarheid voor ons nieuwe assortiment. Tegelijkertijd is het een breed gedragen campagne, waarbij verschillende producenten hun schouders zetten onder dezelfde boodschap. We kunnen elkaar dus versterken.”

Welke tips hebben jullie voor ondernemers om het maximale uit de Week zonder Vlees te halen met jullie producten?

Van Wijk: “Het zou mooi zijn om in die week extra aandacht te krijgen op de winkelvloer. Dit is een uitgelezen moment om de categorie buiten het schap te presenteren. Dit kan met onze producten, en die van alle andere partners die meedoen. Het is meer een overkoepelende aanpak, want niet iedereen komt bijvoorbeeld langs het schap met vleesvervangers. En wat nu niet kan vanwege COVID-19, maar waar wij wel groot voorstander van zijn, is proeven op de winkelvloer. Zodra dat weer kan, gaan we dit volop inzetten.”

De vega-producten van Stegeman liggen nog niet heel lang in het schap. Hoe zijn de reacties tot nu toe?

Peters: “We krijgen van consumenten heel veel positieve reacties. Van oorsprong zijn we natuurlijk een vleesbedrijf, maar uit onderzoek blijkt dat inmiddels ruim 72 procent van de consumenten het eigenlijk heel logisch vindt dat Stegeman ook in de wereld van vegetarische producten is gestapt.”

Van Wijk: “Ook met ondersteunende activaties boeken we goede resultaten en krijgen we positieve feedback, met name op smaak. We werken samen met Scoopy. Klanten kunnen onze producten aanschaffen en middels de actie krijgen ze hun geld terug. Een goede manier om alsnog je producten te laten proeven. Dat is heel succesvol en de resultaten zijn boven verwachting.”

In hoeverre draagt jullie naamsbekendheid bij aan het succes?

Peters: “Die draagt zeker bij, want we worden gezien als een zeer betrouwbaar merk. Onze ambitie is om vleeseters een dagje minder vlees te laten eten. We hebben de kennis in huis om kwalitatieve producten te maken en dat is waar consumenten ons dan ook van kennen. Kwaliteit en een goede smaak zorgen ervoor dat ze bij het zien van een nieuw Stegeman-product denken: dat wil ik wel eens proberen.”

Van Wijk: “Vertrouwen in het merk is een van de belangrijkste USP’s en dat heeft ook effect op de introductie van nieuwe producten buiten de vleescategorie. Kortom: smaak, betrouwbaarheid en ambacht zijn triggers voor consumenten om een vleesvervanger van Stegeman te kopen.”

Welke kansen zien jullie nog in de categorie vegetarisch?

Van Wijk: “Uit onderzoek blijkt dat het binnen de vleeswarencategorie helpt om een apart schap in te richten voor vegetarisch broodbeleg. De consument heeft daar behoefte aan en het zorgt voor meer duidelijkheid in de winkel.”

Peters: “Bij de vleesvervangers is dat al in heel veel winkels zo en zien wij dat er vraag naar onderscheidende producten is. Stegeman is bijvoorbeeld de enige met een paprikaburger, daar zijn we uniek in.”

Van Wijk: “Het draait allemaal om smaak, want dat is de belangrijkste stimulans om een product te willen proeven en kopen.”

Kunnen we dit jaar nog nieuwe varianten verwachten van jullie vleesvervangers en broodbeleg?

Peters: “Het staat op de planning, maar ik kan er niet veel over kwijt. We zien dat er een hele grote markt is, maar we blijven binnen de huidige productgroepen ontwikkelen. Wel zullen de verpakkingen van de vleesvervangers in week 12 worden vervangen. Allemaal stappen op weg naar duurzamere producten en verpakkingen.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.