SMK: meer keurmerkhouders On the way to PlanetProof

DEN HAAG – Stichting Milieukeur (SMK) meldt in een jaarverslag dat het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof met 15 procent is gestegen, naar 1.679. Volgens de organisatie is hiermee de groei van voorgaande jaren doorgezet.