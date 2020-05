Spa Reine Subtile en Touch Of samen verder als Spa Touch

MADE – De pure waters met een vleugje smaak van Spa zijn vanaf nu in het schap te vinden onder de naam Spa Touch. De bruisende en niet-bruisende mineraalwaters van Spa met een vleugje smaak dragen dezelfde naam en zijn op een plaats in de winkel te vinden.

Beide varianten behouden hun eigen look & feel: de bruisende mineraalwaters zitten in een doorzichtige fles, de niet-bruisende in de vertrouwde doorzichtige blauwe fles. Daarnaast breidt de Spa Touch familie uit met Spa Touch Pineapple Ginger als bruisende variant en Spa Touch Strawberry Mint als niet-bruisende variant.



Natuurlijk

De basis van Spa Touch is het pure mineraalwater uit de Spa-bronnen in het hart van de Belgische Ardennen, gecombineerd met natuurlijke aroma’s uit verschillende vruchten en kruiden die het water net dat vleugje smaak geven. Spa touch bevat uitsluitend ingrediënten van natuurlijke oorsprong, heeft geen suiker of andere toevoegingen en daarom geen calorieën. Daarnaast zijn de flessen 100% recyclebaar.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops