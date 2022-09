Spaanse bezorgdienst Glovo krijgt recordboete

MADRID – Het Spaanse thuisbezorgbedrijf Glovo heeft van de Spaanse arbeidsinspectie hoge boetes gekregen. De boete van 78,9 miljoen euro is opgelegd omdat het bedrijf volgens de inspectie werkt met schijnzelfstandigen. Gisteren heeft de minister van Arbeid, Yolanda Diaz, aangegeven dat ze het Openbaar Ministerie laat onderzoeken of er ook een criminele zaak tegen Glovo kan worden gestart.

In een reactie aan Levensmiddelenkrant geeft Glovo aan dat het tegen de boetes in bezwaar gaat. Het bedrag bestaat uit boetes en het met terugwerkende kracht afdragen van sociale verzekeringspremies voor in totaal 10614 werknemers in Barcelona en Valencia. Glovo zegt in haar verklaring dat het zou gaan om de periode van 2018 tot 2021.

“Deze inspecties vonden plaats voorafgaand aan de introductie van de Spaanse bezorgerswet, en daarom is Glovo van plan deze voorstellen aan te vechten en verwacht ze pas in de komende jaren een uitspraak. Glovo blijft zich volledig inzetten om te voldoen aan de Spaanse arbeidswetgeving en de nieuwe bezorgerswet”, aldus de verklaring van de bezorgdienst. In de wet die in augustus 2021 van kracht is gegaan, staat dat bedrijven hun bezorgers in loondienst moeten nemen.

