Spaaractie met digitale 3D-natuurplaatjes bij Plus

UTRECHT – Met een nieuwe spaaractie van Plus worden kinderen aangemoedigd om meer te ontdekken van de Nederlandse natuur. De actie bestaat uit 3D-plaatjes van dieren en planten, die met een gratis app digitaal tot leven kunnen komen.

De ‘Buiten in Nederland’ spaaractie is een samenwerking van Plus en Staatsbosbeheer. Het doel is om kinderen te stimuleren meer te ontdekken van de Nederlandse natuur en is gestart naar aanleiding van een onderzoek van het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Daaruit bleek dat 1 op de 6 kinderen niet het geluid van een huismus herkent.

Hologram

Met 150 buitenkaartjes en 150 bijbehorende informerende stickervellen kunnen kinderen door middel van opdrachten buiten op onderzoek uitgaan. Daarnaast is het met de Plus Buiten app mogelijk om de kaartjes te scannen. Zo kan toegang verkregen worden tot 3D animaties, geluidsfragmenten en holografische video’s. Ook boswachter Arjan Postma kan als hologram worden weergegeven, die meer vertelt over de Nederlandse natuur.

Bron: Levensmiddelenkrant