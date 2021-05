Spar Nederland behaalt bijna kwart omzetgroei

AMSTERDAM – Spar Nederland realiseert voor de tweede keer op rij een uitzonderlijke groei. De omzet steeg in 2020 met 23,5 procent naar 828,6 miljoen euro.

Dat blijkt uit jaarcijfers van het moederbedrijf Spar International. Ondanks de pandemie, werd er wereldwijd een sterke groei gerapporteerd. Tobias Wasmuht, ceo van Spar International, schrijft het succes toe aan “De collectieve kracht van de wereldwijde organisatie, de concurrentievoordelen van de multiformaatstrategie van Spar en de cruciale rol van onafhankelijke detailhandel in samenlevingen en gemeenschappen over de hele wereld.” De multinational bereikte vorig jaar een omzet van € 39,8 miljard, wat neerkomt op een stijging van 7,4 procent. Afgelopen jaar opende het bedrijf zo’n tweehonderd winkels over de hele wereld, waardoor er eind 2020 13.501 Spar-winkels in 48 landen draaiende waren. Ze startten bijvoorbeeld in Ghana met tien nieuwe winkels.

Kikkerlandje

Daarnaast opende de formule ook winkels in Nederland, waardoor het aantal filialen hier met 9,7 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt neer op in totaal 453 winkels.

Bron: Levensmiddelenkrant