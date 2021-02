Subsidie op koelsystemen van Koelservice van Tol

NIEUW-VENNEP - “Als ik nu voor dezelfde keuze zou staan, zou ik het zeker weer kiezen”, beaamt Anton van Vliet, ondernemer van Coop in Nederhemert. Drie jaar terug koos hij voor een hydroloop koelsysteem van Koelservice van Tol. Milieuvriendelijke systemen, waarbij kopers nu zelfs door overheidssubsidie een deel van het aankoopbedrag terug kunnen krijgen.

Elke ondernemer die het zogenaamde Freor hydroloop koelsysteem voor zijn winkel aanschaft, heeft sinds dit jaar recht op voordeel via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit komt door de energiezuinige werking én het gebruik van een milieuvriendelijk koudemiddel. In dit geval is dat propaan, ook wel R290 genoemd. “Daarvan wordt ook nog eens 80 procent minder gebruikt dan de reguliere koudemiddelen. Het is op dit moment de enige oplossing naast kooldioxidegekoelde systemen, alleen werkt dit veel efficiënter”, vertelt Jordi van Tol, directeur van het koelservicebedrijf.

Daarnaast wordt door de EIA bij de aanschaf van de wandkoeling of -vriezer 45 procent van de investeringskosten afgetrokken van de fiscale winst. Dit kan tot 11 procent van het netto aankoopbedrag besparen.

Dubbel besparen

Van Vliet kan dat beamen. De ondernemer nam drie jaar terug een, naar eigen zeggen, afgeschreven supermarkt over in een klein dorp. “Ik moest een compleet nieuwe winkel gaan neerzetten”, legt hij uit. “De freon koelingen moesten natuurlijk verdwijnen, maar een CO2-koelinstallatie is echt een prijzig verhaal. Begrijp me niet verkeerd, ook met deze koelinstallatie is het nog mijn duurste investering geweest, maar ik kwam echt een stuk voordeliger uit dan wat het zou zijn geweest met andere systemen. Ik durf wel te zeggen dat dit koelsysteem geholpen heeft met de keuze of ik de supermarkt überhaupt zou overnemen.”

Volledig gasvrij

“Voor kleine en middelgrote supermarkten tot duizend vierkante meter is dit een hele goede oplossing”, vertelt directeur Van Tol. “Je bespaart dubbel: niet alleen op aanschaf, maar ook op je energierekening.” De milieuvriendelijke apparaten maken gebruik van een hydroloop systeem. Vrijgekomen warmte van de koel- en vriesapparaten wordt gebruikt om de winkel in de winter mee te verwarmen. Mocht dit niet nodig zijn – zoals in de zomer het geval is – kan de warmte ook naar buiten worden afgevoerd.



Dat is ook goed te merken bij Van Vliet. “In mijn supermarkt werk ik volledig gasvrij. In plaats daarvan verwarmt het hydroloopsysteem mijn supermarkt tot een nette 17 graden Celsius. Ik heb ook een andere supermarkt van ongeveer dezelfde grootte, daar ben ik jaarlijks tot 4.000 euro kwijt aan gas. Bij deze supermarkt dus niet.” Ook heeft het systeem een slimme koelregelaar, die continu berekent hoeveel energie er nodig is om op de juiste temperatuur te blijven. Dit resulteert in een zes keer zuinigere koeling in vergelijking met traditionele koeling. De meubels bestaan uit een extra dikke bodemplaat en hebben een speciale coating en robuuste deuren, voor een lange levensduur.

Stekkerklaar

Koelservice van Tol biedt naast de installatie ook een blijvende service. Van Tol: “We houden alle koelsystemen 24/7 in de gaten op monitoren, zodat we meteen kunnen ingrijpen als er wat fout gaat. We kunnen zelfs zien als er te lang een deur openstaat. Daarnaast verzorgen we natuurlijk ook het onderhoud, al is dat minimaal. De koel- en vriesinstallaties zijn overigens stekkerklaar, dus zodra er een stopcontact in de buurt is, zijn ze zo geplaatst.”

Nieuw: Toonbank met schuiframen

Het nieuwste product van Koelservice van Tol is de toonbank met schuiframen. Ook in dit geval heeft het koelbedrijf oog voor zuinigheid: met de extra ramen bespaart het systeem 50 procent energie ten opzichte van hetzelfde apparaat zonder afdekking. Consumenten kunnen de ramen zelf makkelijk open en dicht schuiven, bijvoorbeeld voor het pakken van vleeswaren en kaas. De op aanvraag speciaal ontwikkelde toonbanken zijn vooralsnog de enige op de markt met schuiframen.

