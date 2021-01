Supermarkten blijven bij hun loonsverhoging voorstel

WOERDEN – Werkgevers in de levensmiddelendetailhandel hebben vandaag hun voorstel voor een loonsverhoging herhaald, dat gebeurde in een nieuw overleg met de vakbonden FNV en CNV overlegd over een nieuwe CAO. De gesprekken hebben op dit moment helaas nog niet tot een resultaat geleid.

Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum en woordvoerder namens de gezamenlijke werkgevers: “Wij waarderen de inzet van de medewerkers in onze branche zeer. Dankzij die inzet kan iedereen bij ons terecht voor de dagelijkse boodschappen. Het belang daarvan is de afgelopen periode extra duidelijk geworden. Een goede CAO die helderheid biedt en flexibiliteit garandeert is daarom belangrijk.

Wij vinden het jammer dat er vandaag geen overeenstemming is bereikt. Er ligt een goed loonbod van 5 procent. Onze medewerkers gaan er in ons voorstel direct op vooruit én het biedt hen duidelijkheid en perspectief. Daarnaast zetten we in op een modernisering van de cao om te komen tot een pakket voorwaarden dat past bij de sector en deze tijd.”

Modernisering

De werkgeversbieden hun medewerkers een loonsverhoging van in totaal 5 procent, met een eerste stap van 2,5 procent per 1 februari 2021 en een tweede verhoging per 1 maart 2022. Volgens de werkgevers geeft een cao met een looptijd tot en met 31 maart 2022 de medewerkers meer zekerheid in deze bijzondere tijden.

Om de CAO te moderniseren moeten ook de toeslagen aangepast worden. Door de veranderende consumentenvraag – met name online – willen supermarkten 24 uur per dag beschikbaar zijn. Het wordt daarnaast gebruikelijker om op zondag boodschappen doen. Om hun concurrentiepositie te beschermen stelden de werkgevers voor de toeslagen op zondagen van 100 procent. Medewerkers die er hierdoor mogelijk op achteruit zouden kunnen gaan, zullen dan gecompenseerd worden.

Bron: Levensmiddelenkrant