Superunie: Huismerk cola net zo goed getest als A-merk

BEESD – In een recente smaaktest door het Smaakhuis krijgt First Choice suikervrije cola een vrijwel gelijke beoordeling als het bestverkochte colamerk ter wereld. Volgens de 150 respondenten gaven aan dat zij geen grote verschillen tussen de twee merken proefden.

“Het resultaat van deze blinde smaaktest is een belangrijke mijlpaal voor onze First Choice Cola Zero. Goed nieuws voor onze leden en consumenten, want we zijn ook nog eens goedkoper. In deze tijden met stijgingen in prijzen is dat fijn voor de portemonnee,” zegt Chrischa Ligtenberg, marketing director bij inkooporganisatie Superunie.

Bron: Levensmiddelenkrant