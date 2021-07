Superunie steekt Bio+ in nieuw jasje

BEESD – Superunie verandert het design van het volledige assortiment Bio+. Op het nieuwe ontwerp van het eigen merk van de inkoopcoöperatie staat het biologische product centraal.

De inkooporganisatie meldt dat de omzet van biologische producten binnen de Nederlandse supermarkten in 2020 met 8 procent steeg. Met het nieuwe uiterlijk willen zij de groei van deze productcategorie verder versnellen.

Hulp

Bio+ wil binnen elke productgroep in de supermarkt aansprekend, relevant en zichtbaar zijn voor de consument. “Uit onderzoek blijkt dat kopers hulp nodig hebben in het maken van de biologische keuzes. Met name op het gebied van keurmerken en bij de uitleg wat biologisch is. Het nieuwe design speelt hierop in. We willen met Bio+ blijven innoveren en uitbreiden zodat we aan de groeiende vraag kunnen voldoen. Het ondersteunen van onze leden op communicatie, zoals op verpakkingen, is hierbij een belangrijk onderdeel”, aldus Toon van Dijk, business unit manager Bio+.

Verpakkingen

Binnen het re-design is ook aandacht voor de uitleg over de verpakkingen zelf, zoals het gebruik van plastic bij versproducten. De omzetsnelheid van biologische producten is lager dan die van conventionele producten. Daardoor is volgens de inkoopcoöperatie extra oplettendheid nodig voor de houdbaarheid bij deze producten. Van Dijk zegt daarover dat consumenten vaak niet begrijpen waarom biologisch verpakt is in plastic, maar “daar willen we aan werken.”

Instroom

De eerste producten liggen inmiddels in de winkels, de rest stroomt geleidelijk in. Het streven van Superunie is om eind dit jaar alle producten te voorzien van het nieuwe design.

Bron: Levensmiddelenkrant