Thai Beverage mogelijk naar beurs

SINGAPORE - Drankenmaker Thai Beverage wil naar verluidt zijn brouwerij-activiteiten op eigen benen zetten. Daarbij wordt gemikt op een beursnotering in Singapore. De onderneming zou volgens ingewijden gesprekken voeren met potentiële adviseurs.

Een eventuele gang naar de beurs zou de grootste zijn in Singapore in jaren. De stap zou aan de brouwerij-activiteiten van ThaiBev een prijskaartje hangen van mogelijk 10 miljard dollar. Daarmee zou het tot de grootste brouwers in de regio behoren, hoewel nog steeds kleiner dan Budweiser Brewing.

Thailand

De beursgang van ThaiBev zou mogelijk ook de brouwerijen in Thailand en Vietnam betreffen. ThaiBev is vooral bekend om zijn merk Chang, een pils in kenmerkende groene flessen met twee olifanten op het label. De onderneming brouwt ook Archa-bier en het op Duitse pils geïnspireerde merk Federbrau.

ThaiBev, dat al genoteerd is in Singapore, is naast brouwer van pils onder andere maker van SongSam-rum, Meridian-brandy en whiskymerk Drummer.

Bron: ANP