Tjan:‘In februari was ik al decemberrecepten aan het ontwikkelen met kerstmuziek op’

Hellofresh over tienjarig jubileum, kerst en de Nederlandse keuken

AMSTERDAM - HelloFresh bestaat deze maand tien jaar en gaat dat vieren samen met haar klanten. Claudia Tjan is receptontwikkelaar bij de maaltijdboxbezorger en vertelt over de maandelijkse thema’s, verjaardagen en kerstsferen in februari.

Tjan staat meerdere dagen per week in de keuken om nieuwe recepten voor de maaltijdboxleverancier te ontwikkelen; daarna geven externe testers feedback. “Als we die terugkoppeling binnen hebben, maken we vervolgens een laatste versie die we weer doorsturen naar de volgende afdeling, waarna het recept klaar is voor het menu”, vertelt Tjan. Elke maand is gekoppeld aan een thema waar de receptontwikkelaars op anticiperen. In oktober was het thema ‘pompoen’. “We houden in onze recepten ook rekening met seizoensgroenten van dat moment. Maar de maandelijkse thema’s kunnen ook abstracter zijn, zoals ‘caloriebewust’, of de viering van ons tienjarig jubileum”, aldus Tjan.

Jubileum

Het jubileum wordt in november gevierd door de populairste recepten opnieuw in het zonnetje te zetten, zoals de groentelasagne en orzo. Daarnaast ontvangen klanten een cadeautje in hun box en wordt er een livekooksessie georganiseerd waarin Claudia Tjan samen met Nicolette Kluijver een gerecht gaat koken en iedereen thuis mee kan doen. Ook kunnen loyale klanten rekenen op een speciale verrassing van Pauwel Wiertsema, ceo van HelloFresh. “Al met al gaat het een drukke maand worden”, zegt de receptontwikkelaar lachend.

Kerst

Na de drukke jubileummaand is het tijd voor de feestmaand bij uitstek, december. Tjan: “Toch is dit niet de drukste maand van het jaar qua voorbereidingen. We zijn eigenlijk het hele jaar al bezig met kerst, in februari stond ik al in de keuken met kerstmuziek op. Toen kon ik gelukkig nog goed de sfeer van de voorgaande kerst vasthouden, maar gek was het wel. Kerst heeft altijd een traditionele basis, maar we proberen dit wel te moderniseren. Het menu is traditioneel met een moderne touch.” Dit jaar heeft HelloFresh drie Kerstboxen. Ten eerste een gourmetbox, vol met recepten en ingrediënten voor een volwaardig kerstdiner. Daarnaast zijn er twee boxen om een driegangenmenu te bereiden. De een is vegetarisch, met als pronkstuk een Wellington van pompoen, de ander heeft als hoofdgerecht een Wellington van kalkoen.

Hollandse pot

HelloFresh biedt wekelijks verschillende recepten aan, waaronder maaltijden die te boek staan als ‘echt Nederlands’. Zoals een stamppot of een klassiek AVG’tje (aardappel-vleesgroentemaaltijd). Tjan: “We doen altijd ons best om hier een bijzonder gerecht van te maken. Door iets extra’s toe te voegen waar je zelf misschien niet aan denkt. Zo hebben we een Aziatische stamppot en zijn er veel vegetarische opties. Vegetarische maaltijden doen het over het algemeen goed. In 2021 was 33 procent van de gekozen gerechten vegetarisch. Hiermee is het de meest gekozen maaltijdcategorie Hoewel er geregeld voor de recepten van eigen bodem wordt gekozen, is de Italiaanse keuken toch het populairst in Nederland op dit moment”, zegt Tjan.

In elk land waar HelloFresh actief is, is er een team dat de maaltijden samenstelt en ontwikkelt. Ze hebben echter wel allen toegang tot dezelfde database. Tjan zegt lachend: “Het zou dus kunnen dat ze in Japan een Nederlands gerecht op het menu zetten, maar ik acht die kans klein. In België staan de Nederlandse gerechten wel in de top drie van meest gekozen keuken.”

Tradities en feestdagen

Met behulp van de maandelijkse thema’s, maar ook door het implementeren van speciale gerechten en/of producten, kan de maaltijdboxleverancier extra aandacht geven aan feestdagen en tradities. “Zo bieden we tijdens Sinterklaas speciale producten aan en ook tijdens Pride doen we iets extra’s, dus niet alleen de oude tradities krijgen een plek bij ons. Er is ook ruimte voor vernieuwing. De thema’s en specials die we het hele jaar aanbieden worden aan het begin van het jaar bedacht en hier gaan wij mee aan de slag”, vertelt Tjan. Ze vult aan: “Naast de verschillende maaltijden is het voor klanten mogelijk om iets extra’s te bestellen in de HelloFresh Market. Bijvoorbeeld een chocoladeletter of kruidnoten, of producten voor de borrelplank. Voor een uitgebreider aanbod kunnen klanten voor momenten als Moeder- en Vaderdag een Bakbox bestellen en met Pasen een Paasbox. We kunnen op vele manieren inspelen op feestdagen en tradities en dat doen we ook zeker.”

Groente

“We hebben enorm veel verschillende recepten. We hebben wel het doel gesteld dat elke maaltijd minstens 200 gram groente bevat en caloriebewuste recepten bevatten zelfs 250 gram groente. Maar de smaak is het belangrijkste, we hechten dan ook veel waarde aan de beoordelingen die we ontvangen van onze klanten. Zo weten we of een recept een groente bevat die nog iets te spannend is, of dat een kooktechniek toch wat te hoog gegrepen is. Dit pakken we dan op en nemen we mee”, aldus Tjan. Meegaan met de tijd en door blijven ontwikkelen, zo gaat HelloFresh al tien jaar mee in Nederland.

Bron: Levensmiddelenkrant