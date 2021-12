Too Good To Go’s Feestdagen Box breed verspreid

AMSTERDAM – Nu Sinterklaas terug naar Spanje is en de winkels vol kerstartikelen liggen, heeft Too Good To Go de Feestdagen Box in het leven geroepen. Op deze manier wordt verspilling van Sinterklaassnoepgoed tegen gegaan. Zo’n 300 winkels in Nederland bieden de box aan.