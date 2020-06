Twaalf Superior Taste Awards voor Jumbo producten

BRUSSEL – Het International Taste Institute heeft twaalf Jumbo huismerkproducten bekroond met een Superior Taste Award. Een onafhankelijke jury, bestaande uit tweehonderd chefkoks, bedeelden de awards toe na een blinde test. Zeven producten ontvingen een ster, drie producten twee sterren, en twee producten de maximale drie sterren.

Het pakket voor paddenstoelen wokmix en de Jumbo Chocolademelk Halfvol ontvingen beide drie sterren. Voor de chocolademelk was dit de derde keer op rij, waardoor het eveneens is bekroond met een Crystal Award. De jury, bestaande uit onder andere Michelinsterrenchefs, had twee sterren over voor de Jumbo Biologische Siroop Blauwe Bes, La Place pasta en de nieuwe Jumbo American Pancakes.

Hoogwaardig

De jury geeft een beoordeling na een grondige evaluatie van de eerste indruk, visie, reukzin, smaak en textuur. Olaf de Boer, directeur commercie bij Jumbo, is enorm trots dat de producten zo goed uit de test komen: “Met ons assortiment spelen wij in op klanten die steeds sneller willen koken, maar ook lekker en gezond. We investeerden afgelopen jaar volop in ons hoogwaardige huismerkassortiment en dat wordt nu beloond.”

Bron: levensmiddelenkrant