Twee nieuwe commissarissen versterken straks raad FrieslandCampina

AMERSFOORT – Op de valreep van 2024 benoemt FrieslandCampina twee nieuwe leden voor de raad van commissarissen van het zuivelbedrijf. Het gaat om Marleen Vaesen en Baptiest Coopmans en ze zullen per 13 december 2022 worden geïnstalleerd.

Vanaf die datum zijn Vaesen en Coopmans deel van de negenkoppig raad, die naast de twee nieuwkomers bestaat uit voorzitter Sybren Attema, Nils den Besten, Hans Hettinga, Elze Jellema, Angelien Kemna, Heiko Schipper en Hans Stöcker. Beide nieuwe leden zullen worden benoemd voor de duur van vier jaar.

Brede ervaring

Sybren Attema, voorzitter van de raad van commissarissen bij Friesland Campina, is ‘zeer verheugd’ met de komst van Vaesen en Coopmans. “Beiden beschikken over een brede ervaring in uiteenlopende bestuurs- en managementfuncties bij grote internationale ondernemingen”, stelt hij. Vaesen was tot voor kort ceo van de Belgische luxe kledingonderneming Van de Velde, daarvoor was ze ceo van Greenyard, bekend verse, diepgevroren en bereide groenten en fruit. Ze bekleedde eerder diverse managementfuncties bij Procter & Gamble, Sara Lee en Douwe Egberts en is bestuurder bij Van de Velde, bioscoopketen Kinepolis, investeringsmaatschappij De Eik, Maatschappij van Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB) en Arvesta, servicepartner van boeren en tuinders. Coopmans is senior vice president van Liberty Global en was in het verleden onder meer ceo van Ziggo in Nederland tijdens de fusie met UPC en lid van de raad van bestuur van KPN. In diverse managementfuncties was hij lange tijd werkzaam voor Unilever, in binnen- en buitenland. Ook heeft hij ervaring in toezichthoudende rollen. Hij was voorzitter van de raad van toezicht van de Technische Universiteit Eindhoven en is lid van de raad van toezicht van TNO.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops