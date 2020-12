Unilever legt klimaatplan voor aan aandeelhouders

LONDEN – De directie van Unilever heeft aangekondigd zijn actieplan voor de klimaattransitie voor te leggen aan zijn aandeelhouders voor een niet-bindend advies. “Klimaatverandering is de meest urgente kwestie van onze tijd en wij zijn vastbesloten om een leidende rol te spelen in de transitie naar een klimaatneutrale economie”, aldus ceo Alan Jope.

Het actieplan zet de klimaatstrategie van Unilever uiteen binnen de productie, waardeketen, de bedrijfsrisico’s en de consumentenbehoefte. Met het voorleggen van het plan aan de aandeelhouders hoopt het bedrijf het dialoog aan te gaan en zijn transparantie te vergroten. Unilever baseert de doelen van het actieplan op wetenschappelijke bevindingen en wil per 2030 geen schadelijke uitstoot meer in zijn eigen activiteiten.

Daarnaast moet de gemiddelde voetprint van de Unilever producten met de helft verminderd zijn in 2030 en moet de uitstoot van inkoop tot verkoop in 2039 per saldo nul zijn. Jope: “We hebben onszelf brede en ambitieuze klimaatdoelen opgelegd, maar we weten dat die alleen zo goed zijn, als dat wij ze waar kunnen maken. Het is daarom belangrijk voor ons dat wij ze voorleggen aan onze aandeelhouders en dat blijven doen. Ons actieplan blijven we gaandeweg updaten en elke drie jaar zullen we de wijzigingen opnieuw aan onze aandeelhouders voorleggen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops