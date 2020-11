Unilever mag Brits worden

LONDEN – Het hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk heeft het samenvoegen van de aandelen van de Britse en de Nederlandse tak goedgekeurd. Hiermee is de laatste officiële stap gezet richting een definitieve verhuizing van Unilever naar het VK. Alleen officieus zou een wetsvoorstel van GroenLinks nu nog roet in het eten kunnen gooien, zo meldt de NOS.

Op 29 november dit jaar wordt de fusie van aandelen definitief, mits het wetsvoorstel van GroenLinks daar geen verandering in brengt. Volgens de NOS heeft het hooggerechtshof daar ook rekening mee gehouden in zijn uitspraak. De besturen van Unilever kunnen de deal nog afblazen als blijkt dat dit ongunstig is vanwege veranderingen in de Nederlandse belastingwetgeving. Het voorstel houdt in dat Unilever bij vertrek nog over alle uitgestelde winst belast (met dividendbelasting) wordt en moet nog behandeld worden door de Eerste en Tweede Kamer. De Raad van State gaf eerder al een negatief advies voor het voorstel.

Als de fusie doorgaat, dan worden Nederlandse Unilever-aandelen na 27 november niet meer verhandeld. Alle aandeelhouders moeten uiterlijk 6 december zijn overgestapt op de nieuwe aandelen. De structuurwijziging is bedoeld om het bedrijf wendbaarder en efficiënter te maken, nu moeten grote deals nog door meerdere besturen goedgekeurd worden, zowel in het VK als in Nederland.

Bron: Levensmiddelenkrant / NOS