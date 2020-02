Unilever: ‘Samenwerking met retailers is laatste jaren geoptimaliseerd’

Fred van Beek: “Het is van belang om positief en vriendelijk een boodschap naar de consument over te brengen. Het is de toon die de muziek maakt.” (Foto: Pauline Smale)

Unilever blijft groeien en focust op nieuwe productinnovaties

ROTTERDAM - Het gaat goed met Unilever. Het internationale bedrijf heeft zich de afgelopen jaren meer gestort op de samenwerking met retailers en met zijn productinnovaties ingespeeld op trends uit de markt. “Het is van belang om met elkaar positief en vriendelijk een boodschap naar de consument over te brengen. Het is de toon die de muziek maakt.”

Fred van Beek, vice president sales retail en out-of-home bij Unilever, is trots op hoe Unilever en retailers de afgelopen jaren meer naar elkaar zijn toegegroeid. Dat is volgens hem cruciaal om in de huidige, dynamische branche tegemoet te komen aan wat de consument wil. In een interview met Levensmiddelenkrant gaat hij in op de huidige ontwikkelingen bij de fabrikant.

Hoe gaat het met Unilever in het algemeen?

“Het is altijd leuk om te delen hoe het gaat en in ieder interview kan ik gelukkig zeggen dat het goed gaat met Unilever. We zijn tevreden over de resultaten en ons marktaandeel groeit. De afgelopen jaren hebben we deze groei te danken aan onze doelstellingen, waaronder het opereren op een sustainable manier. Dat is door Paul Polman (voormalige ceo, red.) in de genen van het bedrijf gekomen. We willen elke dag de momenten die we beleven mooi maken. Ik kan eerlijk gezegd niet bedenken wat er beter kan. Ons jonge en energieke team weet precies wat de consument wil en daar richten we ons op.”

Welke trends zien jullie momenteel in de markt?

“Gezond eten en een vegetarische leefstijl zijn momenteel twee trends die we nadrukkelijk spotten in de markt. Daar richten wij ons op en de doelgroep blijft groeien. Inmiddels wil meer dan 50 procent van de consumenten niet iedere dag vlees eten. We hebben in 2018 De Vegetarische Slager overgenomen en dat biedt kansen voor zowel Unilever als voor de groei van het vegetarische aanbod. Dat is het voordeel van een groot bedrijf; wij kunnen producten op schaal uitrollen. Het gezond eten is ook een belangrijk onderwerp voor velen en dat zien we terug in het Unilever Foods Innovation Centre in Wageningen.

“Vers is een lastige categorie, omdat die wordt gedomineerd door de retailers. We weten allemaal dat we een bepaalde hoeveelheid groenten moeten consumeren per dag, maar dat is nog altijd lastig om te halen. Met Knorr Wereldgerechten helpen we de consumenten hierbij. We bieden variaties aan die gericht zijn op vegetarisch, extra veel groenten of juist het traditionele gerecht. Met pakjes en zakjes koken staat soms ter discussie, maar nog altijd verkopen wij in Nederland 50 miljoen Knorr-pakketten per jaar.

“Als we stappen zetten, dan kunnen we door onze omvang echt impact maken. Een derde trend die we zien is plasticreductie. Iedere marketeer moet dit meenemen in zijn businessplan en onze doelstelling is om zo min mogelijk virgin plastic te gebruiken en zo veel mogelijk gebruik te maken van gerecycled materiaal.”

Wat is de grootste verandering binnen de foodbranche van de afgelopen jaren?

“De samenwerking tussen fabrikanten en retailers is geoptimaliseerd. Enkele jaren terug ging je van jaargesprek naar jaargesprek en werd er gevochten over prijzen. Inmiddels zoek je samen naar de beste manier om producten in het schap te zetten. Het is cruciaal om dat goed te doen. Unilever wil dat ook graag samen met de retailer doen, zodat trends kunnen worden opgepakt en we het maximale uit productinnovaties kunnen halen.

“Ik ben trots op de relaties met de retailers. Samen met Albert Heijn hebben we de ‘Doe Maar Lekker Vega’-campagne gehad vanuit de Postcodeloterij en samen met Jumbo sponsoren we de schaatsploeg. Het is voor ons belangrijk om een functie te hebben bij beweging. Ik vind het altijd jammer dat het vaak alleen maar over de grote supermarktorganisaties gaat, want wij zijn ook heel blij met Superunie. We kijken samen hoe we campagnes aanvliegen en zoeken de balans tussen business en de consument verleiden. Het is van belang om positief en vriendelijk een boodschap naar de consument over te brengen. Dat is de toon die de muziek maakt.”

Welke innovaties kunnen we van Unilever verwachten in 2020?

“We zijn altijd bezig met innovaties en dat zijn niet altijd nieuwe producten. Onze hardlopers verdienen evengoed aandacht. Kijk bijvoorbeeld naar Calvé Pindakaas. Dat is ons bestverkochte product en we zoeken daar altijd de vernieuwing op. Een variant met 100 procent pinda’s of een limited edition tijdens Sinterklaas met kruidnoten zijn daar voorbeelden van. Andere merken waarmee we continu vernieuwen zijn Andrélon en Lipton.

“Daarnaast blijven we inspelen op trends en houden we ons bezig met plastic-, suiker- en zoutreductie. Er komen dit jaar zeker nieuwe producten aan, zoals toiletblokken, nieuwe ijsvarianten en we gaan het Pukka-merk uitbreiden. Een belangrijke doelstelling is om onze merken te gebruiken om het gedrag van consumenten te veranderen en ze te laten kiezen voor een bewustere optie. Over de vegetarische en vegan producten was ik altijd een beetje huiverig. Dat kan toch niet lekker smaken, dacht ik dan. Maar na het proeven was ik overtuigd: je merkt geen verschil met een reguliere variant.”

Wat zijn de belangrijkste ambities van Unilever momenteel?

“Unilever wil vanuit zijn doelstellingen verder groeien en dat staat centraal. Een daarvan is bijvoorbeeld dat we in 2025 voor minimaal 50 procent gebruikmaken van gerecycled plastic. Het preventieakkoord dat in 2018 is getekend houden we in ons achterhoofd, evenals de Nutri-Score die er mogelijk aan zit te komen.

“Voor ons is het belangrijk om naar de portiegrootte te kijken, want een score die daar niet op is gebaseerd is niet realistisch. Niemand eet bijvoorbeeld 100 gram mayonaise bij een bord patat. We bekijken nog hoe de Nutri-Score voor onze merken gaat uitpakken, maar een ding is zeker; een logo, wat dat dan ook gaat worden, moet een producent stimuleren om nog beter naar producten en innovaties te kijken.”

Bron: Levensmiddelenkrant