Van Geloven opent derde fabriekshal

MAASTRICHT – Snackfabrikant Van Geloven opende onlangs een nieuwe fabriekshal in Maastricht om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar (vegetarische) snacks. Met de uitbreiding van de Maastrichtse fabriek kunnen ze moederbedrijf McCain Foods voorzien van innovatieve kaassnacks voor haar out-of-home klanten zoals internationale fastfoodketens.

Dagelijks worden er meer dan een miljoen kroketten, frikandellen, bitterballen, smulrollen, kipproducten en bami-en nasisnacks geproduceerd in de Limburgse fabriek. De nieuwe hal heeft meer dan honderd nieuwe banen gecreëerd, naast de huidige vierhonderd medewerkers in het zuiden van het land.

Mora

Van Geloven produceert al meer dan vijftig jaar haar Mora assortiment in Maastricht. De snacks die in de nieuwe derde inpakhal worden gemaakt zijn overwegend kaassnacks voor het merk Mora. Ceo van Van Geloven, wil inzetten op vleesvrije concepten voor diverse merken. Daarnaast willen ze het aandeel van Oven & Airfryer producten vergroten en willen ze invulling geven aan nieuwe (snack)eetmomenten. “We zijn een ambitieus bedrijf en ons doel is dan ook om op korte termijn bijvoorbeeld 50 procent marktaandeel te hebben met Mora in retail op de Benelux-snackmarkt. Ook zijn we trots dat we met deze nieuwe hal extra werkgelegenheid kunnen bieden in Maastricht’, aldus Aaltzen Linde.

Productie

Naast productie voor onze buurlanden produceert Van Geloven ook voor haar moederbedrijf McCain Foods, dat sinds vijf jaar onderdeel van deze multinational is. McCain heeft de fabriek in Maastricht aangewezen als groeilocatie om haar markt verder uit te bouwen in Europa. De high speed lijnen zullen straks overwegend kaassnacks zoals Chili Cheese Nuggets en mozzarella sticks produceren en kunnen drie keer zo veel maken vergeleken met de huidige standaard. Fabrieksdirecteur Madelon Hermes is blij dat de fabriekshal nu is geopend en volledig operationeel is: “Ik realiseer me dat we een hoop van onze mensen hebben gevraagd om deze fantastische hal te kunnen openen. Ik ben trots dat we nu in deze state of the art omgeving onze snacks mogen gaan produceren.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops