Van Tol’s Rijdende winkels bieden een breed assortiment aan de deur

‘Kennis van klanten en sociale cohesie zijn goud waard’

BODEGRAVEN – Springer is een formule, onderdeel van Van Tol, met meer dan honderd rijdende winkels. Ze rijden voornamelijk langs bij ouderen en gezinnen met jongere kinderen, tijdens de coronacrisis was de doelgroep echter een stuk breder. Michaël Kruysen, formulemanager bij Van Tol vertelt er meer over.

Hoe gaat de rijdende winkel in zijn werk?

“Klanten doen de boodschappen direct in de bus. De rijdende winkel rijdt elke week dezelfde routes op vaste tijden, zodat de terugkomende klanten weten wanneer de Springers-wagen in de straat komt. Het is voor de zware rijdende winkelwagen van zo’n negen meter niet geschikt om online bestelde boodschappen mee te bezorgen. Wel hebben sommige ondernemers daarvoor een aparte bestelwagen waarmee ze flexibel de bestelde boodschappen bezorgen.”

Wie is de doelgroep van de Springer?

“De doelgroep hangt af van de gebieden waar deze wagens rijden. Je kan die in twee soorten gebieden opdelen: Dorpen en woonwijken in de buitengebieden, dus geen grote steden gebieden. In deze gebieden zijn voornamelijk thuiswonende ouderen en gezinnen met jonge kinderen de doelgroep. Maar uitzonderingen bevestigen de regel, want met name in coronatijden kochten meerdere klantgroepen bij de rijdende winkels in verband met verplicht thuiswerken. Er zijn zelfs enkele rijdende winkels gestart in die periode. Daarnaast hebben we de doelgroep op kantoor- en bedrijventerreinen. Daar is de rijdende winkel een welkome invulling van de dagelijkse behoefte aan lunch en snack producten en de enkele vergeten boodschap voor thuis. Als doelgroep worden hier alle werkende mee bediend: man/vrouw, 18 tot 65 jaar.

Wat doet Van Tol/Versunie om het concept tot een succes te brengen?

“Van Tol/Versunie levert een op het type wagen afgestemd assortiment van alle dagelijkse boodschappen. Van KW tot vers, zoals zuivel, agf, vlees, brood, vleeswaren, broodbeleg, koek, frisdranken, wijn, bier, snoep, tabak. Tevens ondersteunt Van Tol Versunie in de begeleiding en advies met betrekking tot de bedrijfsvoering en de marketing door middel van weekfolders, spaaracties, periodiek magazine, website, social media tot aan de verzorging van een complete webshop module. De formule gebonden wagens worden voorzien van een huisstijl bestickering en bedrijfskleding en een handboek.”

Wat is het grootste verschil in aanbod in de rijdende winkel ten opzichte van een buurtwinkel?

“Het assortiment verschilt met name in de diepte van het assortiment. Denk aan één soort hagelslag of pindakaas, of de vijf best verkochte Cup-a-Soups of twee soorten cola. Er wordt wel een breed assortiment geboden, doordat van alle dagelijkse boodschappen wel een product in de wagen verkrijgbaar is, maar dus niet de diepte in met verschillende varianten per product.”

Hoe groot is de factor gemak dat deze service biedt?

“Voor de consument in de gebieden waar de rijdende supermarkten langskomen is het een grote service en gemak dat de boodschappen voor de deur kunnen worden gekocht. Het scheelt de consument reistijd, reiskosten of bezorgkosten. Daar komt bij dat de ondernemer al haar klanten kent en weet wat ze willen en hoe het persoonlijk gaat met de klant. Deze kennis en sociale cohesie zijn goud waard, waar een online concurrent veel onderzoeksgeld voor betaalt om dat soort data digitaal te kunnen verzamelen en juist interpreteren.”

Bron: Levensmiddelenkrant