VBZ en DSEA kondigen meerjarige samenwerking aan

IJSSELSTEIN – De Dutch Sweets Export Association (DSEA) neemt per 1 januari 2022 alle exportactiviteiten van brancheorganisatie VBZ voor koek, snoep en chocolade over. Daartoe is onlangs een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst getekend.

Daarnaast neemt DSEA de organisatie over van het VBZ-paviljoen voor de ISM-beurs in januari 2022 in Keulen.

In goede handen

DSEA, dat Nederlandse bedrijven in de zoetwarenbranche vertegenwoordigt, is blij deze taken van de brancheorganisatie voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten over te kunnen nemen. Medeoprichter Ton Baas: “Voor 2022 starten wij met een breed programma op buitenlandse beurzen en plannen wij een groot export congres in 2022 i.s.m. VBZ. Wij kijken uit naar de samenwerking met VBZ en haar leden.”

Ook Theo Heere, directeur van VBZ, is verheugd over de voorgenomen samenwerking: “VBZ kan zich hierdoor concentreren op haar corebusiness: het behartigen van de belangen van de leden van VBZ. Door de jarenlange ervaring van de directie van DSEA zijn wij er als VBZ gerust op dat niet alleen voor onze leden, maar ook voor de gehele zoetwarenbranche, de exportmogelijkheden in goede handen zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops