Veganuary verwacht grote groei deelnemers

Veganuary, de organisatie achter de jaarlijkse vegan challenge in januari, verwacht het grootste aantal deelnemers tot nu toe. Mede door de lockdown die veel consumenten geïnspireerd heeft om minder vlees te eten of een plantaardig dieet te volgen.

De organisatie heeft het doel dit jaar op 500 duizend aanmeldingen gezet. Het aantal deelnemers neemt ieder jaar fors toe. In 2019 deden er nog 250 duizend mensen mee, vorig jaar was dit al 400 duizend. Het Britse initiatief roept de consument sinds 2014 op om de gehele maand januari geen vlees of zuivel te consumeren. Ook veel Britse bedrijven en multinationals steunen het initiatief waaronder Nestlé, Quorn, PwC, EY, Marks & Spencers en Bloomberg. Zij moedigen werknemers en consumenten aan om in januari geen dierlijke producten te consumeren.

