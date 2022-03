Verbod plastic wegwerpverpakkingen in 2024

DEN HAAG – Plastic wegwerpbekers en - maaltijdverpakkingen zijn in 2024 niet meer toegestaan in horecagelegenheden, op festivals en op kantoor. Bij consumptie ter plaatse moet het gebruik van herbruikbare bekers en voedselverpakkingen dan de norm zijn. Dat laat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Milieu weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel van de maatregelen is het verminderen van de ‘enorme aantallen’ plastic producten die na eenmalig gebruik worden weggegooid.