Verpakkingsvrije super breidt bezorging uit

ROTTERDAM – De Nederlandse start-up Pieter Pot gaat een maand eerder dan gepland zijn verpakkingsvrije boodschappenservice uitbreiden naar de rest van Nederland. Pieter Pot doet dit in samenwerking met PostNL Food.

De bedrijven willen met deze stap inspelen op de toenemende behoefte naar bezorgdiensten door de uitbraak van het coronavirus. Pieter Pot bezorgt de boodschappen verpakkingsvrij in glazen weckpotten die kunnen worden hergebruikt.

Duurzaam

Pieter Pot start met de uitrol in Limburg en Brabant en daarna volgen de andere provincies. Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt zijn de oprichters van dit concept en zijn in 2019 gestart, nadat ze zagen dat verpakkingsvrije winkels het lastig hebben. Volgens hen komt dat omdat het de consument te veel tijd, energie en geld komt. “De wens om de duurzame keuze gemakkelijker te maken in combinatie met de groeiende vraag naar online bezorgdiensten waren voor ons aanleiding om het anders aan te pakken. Door te bezorgen hoeft niemand te sjouwen met potten, kan het assortiment veel groter zijn dan in fysieke verpakkingsvrije winkels en hoeven onze prijzen niet af te wijken van die van de reguliere supermarkt.”

Bron: Levensmiddelenkrant