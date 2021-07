Verstegen zet in op het herstellen van biodiversiteit

ROTTERDAM – Verstegen Spices & Sauces heeft zich aangesloten bij de Circulair Bio-Economy Alliance (CBA) als actief lid. De alliantie verbindt investeerders, bedrijven, lokale gemeenschappen, gouvermentele en niet-gouvernementele organisaties om de circulaire bio-economie te bevorderen en tegelijkertijd wereldwijd te herstellen.

De CBA is in 2020 opgericht, in het kader van de Sustainable Market Initiative. Door een wereldwijd netwerk op te zetten van stakeholders met dezelfde visie willen ze een versneld werken naar een duurzame toekomst. Verstegen heeft zich dit jaar met vier andere organisaties aangesloten bij de alliantie.

Logische stap

Het Rotterdamse familiebedrijf verkoopt kruiden en specerijen binnen en buiten Europa. Binnen Verstegen zijn kwaliteit, voedselveiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke kernwaarden. Verstegen is de afgelopen jaren projecten gestart waarbij wordt gestreefd naar zo veel mogelijk waarde toevoegen in de oorsprongslanden. Bijvoorbeeld door het implementeren van duurzame landbouwmethodes die de plaatselijke biodiversiteit kunnen herstellen. Verstegen noemt het lidmaatschap van de CBA een logische stap: “Door ons aan te sluiten bij de CBA, kunnen we op grotere schaal kruiden en specerijen van hoge kwaliteit inkopen die afkomstig zijn van CBA-landbouwprojecten die regeneratief, maatschappelijk verantwoord en volledig traceerbaar zijn. Ook in de toekomst.”

Bron: Levensmiddelenkrant