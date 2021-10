Vion benoemt financiële topvrouw

BOXTEL– Tjarda Klimp (49) wordt per 1 november de nieuwe financiële topvrouw van Vion Food Group.

Klimp begon haar loopbaan in 1998 bij General Electric, waarna ze diverse financiële en operationele management rollen bij GE vervulde in onder andere Nederland, in diverse Europese landen en in de Verenigde Staten. Ze vervolgde haar loopbaan bij AkzoNobel in 2011 in verschillende financiële managementfuncties. Klimp is afkomstig van het biotechnologiebedrijf Corbion, waar ze senior vice president strategische ontwikkeling was. Klimp is sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van Wageningen University & Research.

Met de benoeming bestaat de Raad van Bestuur van Vion per 1 november uit ceo Ronald Lotgerink en cfo Tjarda Klimp.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops