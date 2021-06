Vivera brengt plantaardige kipfilet op de markt

HOLTEN – Vivera lanceert als eerste in de categorie een naturel plantaardige kipfilet. De kipfilet is een vervolg op de succesvolle plantaardige steak in 2018. Na een intensief ontwikkeltraject is er nu een vegetarische kipfilet, een alternatief voor de 200 miljoen kippen die Nederlanders jaarlijks consumeren.

De meeste vleesvervangers hebben een krokante laag om de smaak te optimaliseren. Omdat dit niet mogelijk is bij het nabootsen van kipfilet stonden de productontwikkelaars voor een uitdaging.

Malse bite

Productontwikkelaar van Vivera, Nina Happ vertelt: “Kipfilet heeft een malse bite, het was een uitdaging om dat met plantaardige grondstoffen goed na te bootsen. Waar in het begin van het ontwikkelproces de bite nog te stug was, zijn we zeer tevreden dat we in korte tijd - binnen drie maanden in het schap - een lekker product ontwikkeld hebben met een sappige bite en goede kipsmaak.” Vivera geeft aan dat de filet op verschillende manieren bereid kan worden: in de pan, airfryer, wok en curry. De kipfilet ligt deze week bij Albert Heijn in het vegaschap. Het zal vervolgens verder uitgerollen in de retail.

Bron: Levensmiddelenkrant