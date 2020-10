Vivera introduceert volledig plantaardige braadworst

HOLTEN – Vivera breidt haar assortiment uit met een Vivera Plant braadworst. Productontwikkelaar Robin Haakmat van Vivera toont zich enthousiast voor vegetariërs, flexitariërs en iedereen die wil minderen met vlees óf gewoon eens iets anders op z’n bord wil: “Onze Plant braadworst geeft een goede worstbeleving, met een vleesachtige structuur: hij is niet te glad en de sappigheid is optimaal.”

Uit onderzoek van Markteffect blijkt dat Nederlanders steeds vaker voor vleesvervangers kiezen. Bijna de helft (46 procent) van de respondenten kiest maandelijks gemiddeld 1 tot 3 keer per week voor een vleesvervanger, voornamelijk bij de avondmaaltijd. Een stijging van 6 procent. 1 op de 6 respondenten geeft daarnaast aan in de afgelopen 12 maanden meer vleesvervangers te zijn gaan eten op weekbasis. Vleesvervangers zijn volgens hetzelfde onderzoek overwegend populair bij het zogenaamde ‘AGV-tje’ (aardappelen, groente en vlees), pasta en stamppot.

Uit een recent consumentenonderzoek van consumentenpanel Normec komt de Vivera Plant braadworst als beste uit de test op smaak én bite in vergelijking met andere vegetarische braadworsten. Haakmat licht verder toe: “Ook het velletje van alg geeft de worst na bereiding een lekker krokantje en blijft daarmee volledig vegan. Aanvullend lijken onze worsten in de verpakking op verse braadworst, en in de pan krijgen ze een lekker kleurtje. Deze visuele aspecten zijn cruciaal in de beleving van vleesvervangers.”

Hiermee voldoet de braadworst aan de eigen doelstellingen van Vivera: een volledig plantaardige braadworst die net zo lekker is als een gewone braadworst. De consument kan dit vanaf nu zelf proberen in vele filialen van onder andere Plus, Spar, Deen, Dirk, Deka, Coop, Hoogvliet en Vomar.

Bron: Levensmiddelenkrant