Voice Network: ‘Duurzame initiatieven chocoladebedrijven ineffectief’

UTRECHT – Vandaag publiceerde duurzaamheidsbelangenorganisatie Voice Network de ‘Cocoa Barometer 2022’. Uit dit rapport blijkt dat, ondanks alle initiatieven in de cacaosector om de productie te verduurzamen, de armoede onder cacaoboeren nog steeds niet voldoende wordt aangepakt. Want hoewel de verkoop van chocolade tijdens de feestdagen floreert, zal de cacaoboer dat niet merken in de portemonnee, zo meldt Voice Network.

Hoewel geprobeerd wordt de wantoestanden in de cacaosector te bestrijden met allerlei duurzaamheidsinitiatieven, krijgen cacaoboeren vandaag de dag nog steeds geen eerlijke prijs voor hun product, vertelt Antonie Fountain van Voice Network. De kosten van levensonderhoud en productie blijven stijgen, terwijl de prijs die de boeren ontvangen voor hun cacao niet meestijgt. “En dat terwijl een leefbaar inkomen een mensenrecht is dat nooit ter discussie zou mogen staan”, vervolgt Fountain. “Gelukkig erkennen steeds meer bedrijven dat een leefbaar inkomen noodzakelijk is om de verduurzaming van de sector effectief aan te pakken. Maar ondanks die nieuwe inzichten, is er vandaag de dag nog geen enkel groot chocolade- of cacaobedrijf dat hogere prijzen betaalt aan de boer,” voegt Heske Verburg van Solidaridad, lid van Voice Network, daar aan toe.



Actie

De Barometer concludeert dat er actie nodig is op drie niveaus om een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren te realiseren, te weten: een goed beleid door overheden, goede inkoopmethoden van bedrijven en goede landbouwmethoden voor boeren. “Maar we zien dat in de afgelopen twee decennia voornamelijk naar de boeren is gekeken en minder naar wat de overheid of de markt kan doen”, stelt Fountain. Hij vervolgt: “Maar die regelgeving zal alleen werken als hij gesteund wordt door het bedrijfsleven.”



