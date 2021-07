Vomar stapt over op kip met keurmerk

ALKMAAR – Vomar gaat per 2023 alle kip van hun huismerk overzetten op minimaal het Beter Leven-keurmerk met één ster. Dat gaat ook gelden voor alle kip in de verse maaltijden en op alle verse huismerk pizza’s.

De formule zegt over dit initiatief het volgende: “De stap om alle kip van ons huismerk over te zetten naar dit keurmerk, past uitstekend binnen het ‘Vomar kost niet de wereld’-programma waarin wij door middel van vele initiatieven laten zien dat discount en duurzaam ondernemen heel goed samen gaan. Het aanbieden van een verantwoord assortiment is daar een belangrijke pijler van.” Alle kip onder het label ‘Gulden Hoeve’ en alle kipvleeswaren zijn momenteel al voorzien van het label.

Keurmerk

Kippen met één Beter Leven-ster krijgen meer ruimte en daglicht in de stal. Ze groeien langzamer, in een gezonder tempo. De dieren kunnen in een overdekte uitloop naar buiten, met frisse lucht en ruimte om te scharrelen. Het keurmerk is een onafhankelijk label van de Dierenbescherming.

Bron: Levensmiddelenkrant