Vraag naar cacao blijft toenemen in Azië

AMSTERDAM - Cacao blijft groeien in populariteit in Azië, met name de komende jaren. Dat schrijft het Economisch Bureau van ABN-Amro. Vooral China en India hebben hierin een groot aandeel. Voor cacao blijft Azië een sterke groeimarkt, maar de consumptie van suiker ligt in het continent nog relatief laag. De koffiecultuur is in opkomst in Aziatische landen.

De komende jaren groeit de vraag in Azië het sterkst. Vooral China en India hebben hierin een groot aandeel, aldus de onderzoekers. In ontwikkelde economieën zoals Europa, de VS en Japan neemt de vraag nog weliswaar jaarlijks toe, maar het tempo van deze groei ligt een stuk lager.

Sinds 2004 groeide de vraag naar cacao met 48 procent, die van suiker met 44 procent en van koffie met 39 procent. Daarmee is de gemiddelde groei zo'n 3 procent per jaar voor elk van deze grondstoffen. En ook dit jaar zijn de prijzen verder toegenomen. De prijs van cacao steeg dit jaar tot en met november met zo'n 9 procent. Dit kwam mede door hevige regenval in Ivoorkust en Ghana en stevige groei van het aantal vermalingen in Azië.

Dure suiker

De suikerprijs nam tot dusver toe met 7 procent. Komend seizoen wordt een tekort aan suiker verwacht wat zorgt voor hogere prijzen. De groei van de vraag in Azië legt een bodem onder de prijs. De prijs van koffie is dit jaar gestegen met 6 procent. Desondanks is de prijs nog steeds relatief laag ten opzichte van de niveaus van 2017. De vraag groeit gestaag, maar voldoende beschikbaarheid houdt de prijs gedempt.

Bron: Levensmiddelenkrant/ABN-Amro