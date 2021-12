VWS: Mogelijk 500 supermarkten failliet na tabaksverkooprestricties

DEN HAAG - Onderzoek uitgevoerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wijst uit dat zo’n 500 kleine supermarkten mogelijk failliet gaan door het verbod op tabaksverkoop in supermarkten.

In november 2020 heeft het kabinet besloten dat supermarkten vanaf januari 2024 geen tabak meer mogen verkopen. Verder heeft staatssecretaris Blokhuis de ambitie uitgesproken dat op lange termijn enkel nog bij tabaksspeciaalzaken tabak verkocht mag worden. Hier zal gefaseerd naar worden toegewerkt, waarbij in 2030 tabak alleen nog in speciaalzaken ligt. Het doel van de maatregelen is het aantal rokers in Nederland verminderen.

Kleine supermarkten

Uit het onderzoek van het VWS blijkt dat supermarkten afhankelijk kunnen zijn van tabaksverkoop. Voornamelijk supermarkten in kleine dorpen dreigen in financiële nood te komen door deze maatregel. Volgens Blokhuis geldt: “Hoe kleiner de supermarkt, hoe groter het aandeel van tabak in de totale omzet.” Voor deze, vaak zelfstandige, supermarkten is de het aandeel tabak goed voor gemiddeld 14 procent omzet. Volgens het onderzoek heeft het verdwijnen van deze supermarkten ook invloed op omliggende winkels en horeca wat de leefbaarheid van deze gebieden negatief zal beïnvloeden. Staatssecretaris Blokhuis zegt in een kamerbrief dat de bovengenoemde aspecten de nodige aandacht moeten krijgen.

CBL

Het CBL reageert op het onderzoek; zij vragen het volgende kabinet om bij de verdere afbouw van tabaksverkoop de bedrijfseconomische en sociale aspecten van alle verkooppunten mee te wegen. Zo opperen ze een compensatieregeling voor de verkooppunten die failliet gaan door deze maatregel. Volgens de branchevereniging zal de maatregel de verkoop van tabak slechts verplaatsen naar andere kanalen. “Om deze reden pleiten wij al langere tijd voor een afbouw van tabak bij alle verkoopkanalen, zodat tabak enkel nog door tabaksspeciaalzaken kan worden verkocht”, aldus het CBL.

Bron: Levensmiddelenkrant