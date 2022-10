Waarom A-merken juist nú moeten investeren in de Foodybox

Foodybox herfst 2022

KOOG AAN DE ZAAN - De consument laat deze herfst wegens de inflatie ander koopgedrag zien dan voorheen. Of dit nu een bezoek betekent aan de discountsupermarkten, of de keuze voor huismerken en private labels, het A-merk lijdt hieronder. Robert Kroon, managing director bij Kroon op het Werk, wil met de lancering van de ‘Foodybox herfst 2022’ deze merken op het hart drukken dat dít het moment is om te investeren in de Foodybox.

Volgens Kroon hebben A-merken hulp nodig om nieuwe producten aan de man te brengen. “Vaak investeren de A-merken vooral in productinnovatie en merkbekendheid maar wordt er weinig aandacht geschonken aan het overbrengen van de inhoud van de boodschap. In de huidige tijd werkt dit niet voldoende en dus weet de consument het product niet te vinden in de schappen”, aldus Kroon.

Consumenten lijken nu de voorkeur te geven aan huismerken en private labels, vanwege de oplopende prijzen. De fabrikant zou niet meer alleen moeten investeren in de merknaam, maar ook in de inhoud van de boodschap van het product, en goed uitleggen waarom het merkproduct beter is dan het huismerkartikel. De essentie van Foodybox is om deze boodschap goed neer te zetten. Kroon vervolgt: “In goede tijden kopen mensen je producten toch wel. Maar tijdens een economische recessie moeten steeds meer mensen over de streep worden getrokken. De Foodybox kan hierbij helpen.”



Influencers

De Foodybox komt uit op kwartaalbasis en bereikt via een geselecteerd groepje influencers en redacteuren een groot publiek. Inmiddels wordt Kroon op het Werk zelf benaderd door producenten of hun nieuwe product opgenomen kan worden in de Foodybox.

Het succes van de box is zo groot dat er momenteel een wachtlijst is ontstaan voor ontvangers. “We hebben een strikte hantering van wie wij geschikt vinden. Zo wordt er gekeken naar de kwaliteit van influencers, kwaliteit van de fotografie en een minimaal aantal van 7500 volgers. Vervolgens bekijken we de zogenaamde ‘engagement-rate’, hoe betrokken de volgers zijn, en wordt bepaald of dit aansluit bij de inzetbaarheid van de Foodybox”, aldus Kroon.



Foodybox herfst 2022

Kroon op het Werk presenteert de Herfstbox 2022, een doos vol met de lekkerste, nieuwe, attractieve producten. De Herfstbox staat in het teken van de gezelligheid van het behaaglijke herfstseizoen. Zo is de box onder andere gevuld met de, in dit jaargetijde onmisbare, keelpastilles van ANTA flu, de herfstige knäckebröd van Leksands en een primeur op Nederlandse whiskygronden: de Whisky-capsules van The Glenlivet, tevens de persoonlijke favoriet van Kroon.



Transparant en meetbaar

“Omdat ook marketeers een euro maar één keer uit kunnen geven, vinden wij het belangrijk dat al onze resultaten meetbaar en transparant zijn. Hiervoor hebben wij de mediakit in het leven geroepen.” In de mediakit kun je alles vinden over de Foodybox 2023, verschijningsdata, prijzen, business-cases en al het cijfermateriaal achter de box. De mediakit is ook in het Engels beschikbaar.

Bekijk hier een uitgebreid overzicht van de Foodybox herft 2022.

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.