Waarom zijn zoveel producten gemaakt van plastic?

Plastic en andere synthetische materialen zijn overal aanwezig en een onmisbaar onderdeel van ons dagelijkse leven. De reden daarvoor is dat plastic ten opzichte van andere materialen heel wat voordelen biedt. Zo zorgen plastic verpakkingen ervoor dat voedsel hygiënisch kan worden verpakt, niet beschadigd raakt tijdens het transport en langer vers blijft.

Plastic is echter niet altijd goed voor het milieu. Daarom is het zo belangrijk dat we er verantwoord mee omgaan en het niet als afval zien, maar als een waardevolle, recyclebare hulpbron.

Samen werken aan een actieve circulaire economie.

Bij Swirl® zijn we ervan overtuigd dat de circulaire economie de beste oplossing is om onze natuurlijke hulpbronnen niet uit te putten. Maar wat houdt de circulaire economie eigenlijk in? Heel eenvoudig: afval vermijden, producten zo lang mogelijk gebruiken, herstellen, upcyclen en recyclen. Ons doel is om plastic afval te vermijden door plastic dat niet meer wordt gebruikt te recyclen en te hergebruiken in nieuwe producten. Om succesvol te recyclen, zijn drie factoren van belang: de juiste technologie, de recyclebaarheid van de gebruikte materialen en de mogelijkheid om afval goed te sorteren.

Niet in elke stad en elk land wordt afval op dezelfde manier gesorteerd en gescheiden. 2 Swirl® pedaalemmerzakken zijn gemaakt van 80% gerecycled plastic, waarvan minstens de helft afkomstig is van post-consumer afval. Plastic afval kan maar worden gerecycled als we allemaal ons huishoudelijk afval goed sorteren. Dat betekent dat plastic verpakkingen op de juiste manier moeten worden weggegooid, bijvoorbeeld in de PMD-zak . Of je nu een particulier of bedrijf bent, in Nederland, België of een ander land woont: als je afval in de mate van het mogelijke nog zorgvuldiger sorteert, kan het worden hergebruikt van voor nieuwe producten, zoals pedaalemmerzakken.