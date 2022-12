Wakker Dier: Laatste kerst met leedkonijn

AMSTERDAM – Het konijnenvlees van Lidl, Jan Linders en Nettorama zal vóór kerst 2023 worden voorzien van een Beter Leven keurmerk. Dat beloven de supermarktketens aan dierenbelangenorganisatie Wakker Dier. Bij de andere supermarkten is het konijnenvlees reeds voorzien van het keurmerk, of ligt er geen konijn in de schappen. “Konijnenvlees zonder ster betekent dierenleed van de bovenste plank. Dat zet je niet op tafel om feest te vieren”, zegt Anne Hilhorst, directeur Wakker Dier.

De ‘leedkonijnen’, zoals de dierenwelzijnsorganisatie de konijnen zonder keurmerk betitelt, leven volgens Wakker Dier onder erbarmelijke omstandigheden. “De konijnen leven in kooien van plastic met draadgaas. De vleeskonijnen zitten met ongeveer dertien dieren op een vierkante meter. Tegen hun sociale natuur in, worden moederkonijnen alleen of met hun kleintjes opgesloten in kleine kooien. Door het draadgaas in de bodem krijgen ze vaak ontstekingen aan hun tere voetzolen”, schrijft Wakker Dier in een persbericht.



Ommezwaai

De voornaamste ommezwaai voor de konijnen met één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming is het onderkomen van de moederkonijnen. De dieren leven dan namelijk in groepen. Ook bestaat de vloer van de ruimere hokken grotendeels uit plastic waardoor verwondingen kunnen worden voorkomen.



Bron: Levensmiddelenkrant