Warsteiner gaat voor goud

NIJMEGEN - Het bier van Warsteiner is voortaan in een goudkleurige krat te vinden. Vanaf deze maand is de krat bij diverse retailers door het hele land verkrijgbaar.

Marketing manager van Warsteiner Benelux, Arjan Barten, is trots op het opgefriste uiterlijk: “Voor ons als challengermerk is de krat meer dan slechts een productverpakking. Het nieuwe ontwerp is tijdloos en onderscheidend, wat zorgt voor een sterkere aanwezigheid op de winkelvloer.”

Aan de nieuwe verpakking is ook een campagne gekoppeld: Serious About Beer. Dit is een knipoog naar de stereotiepe Duitse serieusheid. “Warsteiner is er voor de bierliefhebbers die een speciaal pils verkiezen boven een mainstream pilsener. Deze eyecatcher van een krat benadrukt de hoge kwaliteit van ons bier en daarom nemen we afscheid van de lichtgele krat. Het is tijd voor de gouden wissel”, aldus Barten.

Bron: Levensmiddelenkrant