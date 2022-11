Wim Betten neemt afscheid van Cono Kaasmakers

WESTBEEMSTER – Wim Betten, algemeen directeur bij Cono Kaasmakers, draagt per 1 juli 2023 het stokje over aan zijn collega Jerry Griep. Griep is momenteel commercial managing director bij het kaasbedrijf.

Betten werkt sinds 2012 bij Cono en vervult sinds 1 januari 2016 de functie van algemeen directeur. “Sinds januari 2016 heb ik als algemeen directeur samen met mijn management team en collega’s hard gewerkt om Cono Kaasmakers met onze mooie premium kazen waaronder ons A-merk Beemster kaas op de kaart te zetten voor nu en de volgende generaties. En natuurlijk altijd te zorgen voor een eerlijke melkprijs voor onze Cono-melkveehouders”, aldus Betten. Hij geeft aan dat hij met het bestuur is overeengekomen per 1 juli 2023 zijn functie als algemeen directeur te beëindigen. Betten blijft nog minstens een jaar aan als externe senior adviseur strategie en technologie om zijn expertise voor Cono Kaasmakers in te zetten.

Kennis

Jerry Griep neemt het vanaf 1 juli 2023 over van Betten. Griep begon in 2023 als general sales manager bij Cono. Het kaasbedrijf laat weten dat zijn kennis in de markt, goede relaties met de handelspartners en in het bezit zijnde van het juiste Cono-DNA reden zijn om Griep als opvolger aan te dragen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops