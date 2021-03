Winnaar Beste Introductie 2020: Beemster 30+ kaas

‘Beemster 30+ kaas speelt in op de trend van vegetarisch eten’

WESTBEEMSTER - CONO Kaasmaker wordt sinds week 10 van het afgelopen jaar bereid met vegetarisch stremsel. Daarnaast werd ook de leeftijd ‘jong’ aan de reeks toegevoegd. Brand manager Lisanne Wisman en Renate van Dijk, marketeer commercie, vertellen over de introducties en het winnen van de prijs.

Gefeliciteerd met de Beste Introductie 2020. Wat is jullie reactie?

Van Dijk: “Uiteraard zijn we vereerd dat we de prijs voor Beste Introductie 2020 hebben gewonnen. Er is hard gewerkt om deze relaunch van de grond te krijgen en als je dan zulke mooie resultaten ziet, is dat erg leuk!”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

Wisman: “Beemster 30+ kaas speelt in op de huidige trends die we zien in de markt, zoals de wil om vegetarisch of flexitarisch te eten. Door hierop in te spelen voegen wij waarde toe in de categorie. Zo laat Beemster 30+ plakken met een omzetplus van 14 procent een aanzienlijk sterkere groei zien dan de totale 30+ markt.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

Van Dijk: “Beemster 30+ is ondersteund door middel van billboarding op tv, radio, advertenties en instore activaties voor herkenning in het schap. Daarnaast is er een grootse onlinesamplingactivatie gehouden, want proeven is geloven!”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

Wisman: “Sinds begin vorig jaar is Beemster 30+ de eerste 30+ kaas bereid met vegetarisch stremsel. Tevens heeft de verpakking een upgrade ondergaan waardoor deze nog beter past bij de kwaliteit en smaak van Beemster 30+. Hierdoor onderscheidt Beemster 30+ zich duidelijker dan ooit tevoren en spreekt de verpakking ook de jongere consument nog meer aan.”



Hoe kunnen retailers Beemster 30+ kaas het beste laten renderen?

Van Dijk: “Uiteindelijk valt alles met de kwaliteit en smaak van het product. Echter een goede schapplek is uiteraard ook belangrijk voor de vindbaarheid voor de consument.”



Kunnen we ook dit jaar introducties van jullie verwachten?

Van Dijk: “In navolging van dit succes wordt vanaf week 10 het gehele Beemster-assortiment vernieuwd. De nieuwe verpakking heeft een aansprekende opmaak, extra frisse kleuren en geeft heldere informatie wat betreft de smaakbeleving. De nieuwe verpakkingen zijn maximaal onderscheidend en sluiten perfect aan bij de klasse en smaak van de Beemster kaasproducten. Daarnaast geeft de verpakking informatie over de klimaatneutrale productie, dat de kaas geheel vegetarisch is én voor de volle 100 procent met Noord-Hollandse weidemelk is bereid. Traditiegetrouw bereid door vakkundige kaasmakers, op basis van een uitgebalanceerd recept. Maar ook dat de koeien een natuurlijk GMO-vrij en nitraatvrij rantsoen eten. De nieuwe Beemster-varianten worden ondersteund via tv-commercials, radio, DOOH, abri’s, advertenties, social media en winkelvloeractivaties. Kortom, een 360-gradencampagne die de kaascategorie extra rendement en groei geeft!”



Juryrapport:

“Dit is een range artikelen die echt zorgt voor waardecreatie en rendement binnen het 30+ kaasassortiment.” - Martin Geleijnse, senior category manager bij Hoogvliet

Bron: Levensmiddelenkrant