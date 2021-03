Winnaar Beste Introductie 2020: BioToday Candy Bars & RAW Lijnzaadmixen

‘Dit jaar komen er diverse campagnes rond Raw Organic Food Lijnzaadmixen en BioToday Vegan Candy Bars’

ULVENHOUT - Bij zowel consument als retailer vielen de introducties van De Smaakspecialist in de smaak, waardoor deze twee prijzen in de wacht heeft weten te slepen. Pieter Dirven, ceo bij De Smaakspecialist, beantwoordt de vragen van Levensmiddelenkrant.

Jullie hebben twee titels gewonnen. Wat is jullie reactie daarop?

“We zijn ontzettend trots dat niet één, maar twee producten uit ons portfolio deze mooie prijs hebben gewonnen. Het is heel fijn dat wij niet alleen zelf erg in de producten geloven, maar ook vanuit de jury de bevestiging krijgen dat we goed bezig zijn.”



Waarom zijn volgens jullie deze producten gekozen tot Beste Introductie?

“De BioToday Vegan Candy Bars zijn een heerlijk, meer verantwoord en duurzamer alternatief op de bekende bestaande snoeprepen. Dit komt mede omdat de BioTodayrepen 40 procent minder suiker bevatten en helemaal geen geraffineerde suikers, onnodige toevoegingen of extracten en vrij zijn van dierlijke producten. Zo kunnen ook veganisten van deze repen genieten. Extra pluspuntje: ze zijn ook nog eens glutenvrij! Daarnaast wonnen ook de Raw Organic Food Lijnzaadmixen, waarmee de consument een complete en vezelrijke ontbijtmix krijgt voorgeschoteld. De mixen zijn suikerarm en een bron van eiwitten. Ze zijn verpakt in een biobased verpakking en ideaal als topping voor yoghurt.”



Wat zijn de plannen met deze producten voor aankomend jaar?

“We zijn mede door deze prijs gestimuleerd om voor maximale distributie te gaan. Voor de Vegan Candy Bars kun je daardoor denken aan extra zichtbaarheid in het chocoladeschap, maar ook aan andere kanalen, zoals horeca en beschikbaarheid in het kassameubel. We hebben daarom dit jaar diverse campagnes gepland rondom deze producten. Bovendien willen we de Raw mixen uitbreiden met meer ontbijttoppings en zijn de BioToday Vegan Bars binnenkort ook verkrijgbaar als 3-pack.”



Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Dit jaar staat een grote ‘Snacking’-campagne op de planning voor BioToday, waarin deze vegan bars in the spotlight worden gezet. Binnen deze activatie komt onder andere een grote out-of-homecampagne en activatie op de winkelvloer. Voor Raw Organic Food staat het eerste half jaar in het teken van ‘alles flax’ waarin de nieuwe lijnzaadmixen worden meegenomen.”



Wat is de toegevoegde waarde van deze producten voor de categorie?

“Onverantwoord snacken is niet meer van deze tijd en binnen het aanbod candybars bieden wij met deze bars een meer verantwoord en duurzamer alternatief. Met deze repen blijft de categorie ook toegankelijk voor consumenten die op zoek zijn naar een gezondere en plantaardige bar.”



Juryrapport Raw Lijnzaadmix:

“Deze biologische mix is ideaal voor de bewuste consument die steeds vaker op zoek is naar de trend van superfoods.” - Hidde van Dijk, assortimentsmanager bij Jumbo.



Juryrapport BioToday Candy Bars:

“BioToday is een steeds bekender merk en speelt met dit product goed in op het groeiende segment.”

AH Jos van den Berg

Bron: Levensmiddelenkrant