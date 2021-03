Winnaar Beste Introductie 2020: Cif Disinfect & Shine en Sun Optimum Vaatwascapsules

‘Perfecte balans tussen optimale reinigingskracht en duurzaamheid’

ROTTERDAM - Desinfectie is het onderwerp van 2020 geweest en daar heeft Unilever perfect op ingespeeld met Cif Disinfect & Shine. Dit product mag de titel Beste Introductie 2020 dragen, net als Sun Optimum Vaatwascapsules. Beide zijn in de prijzen gevallen en dat komt volgens Robin Fafié, brand manager Home & Hygiene bij Unilever, door de kracht van de innovaties.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze titel?

“Erg positief ! Een goede introductie begint natuurlijk bij een sterke relevantie voor de consument, waarbij het gaaf is om vanuit klanten ook goed beoordeeld te worden op de kracht van innovaties.”



Waarom zijn volgens jullie de producten gekozen tot Beste Introductie?

“Bovenal vanwege hun relevantie en uitstekende verkoopontwikkeling gelijk vanaf de introductie. Ondanks een korte aanwezigheid op het schap in 2020 heeft dit menigeen gelijk doen overtuigen van een hoge waardering voor de introducties. Zowel Cif Disinfect & Shine alsook Sun Optimum Vaatwascapsules zijn vernieuwende, duurzamere productintroducties binnen groeiende categorieën die vooral draaien om producteffectiviteit. De innovaties zitten op de sweetspot van een perfecte balans tussen optimale reinigingskracht en duurzaamheid.”



Wat zijn de plannen met de producten voor aankomend jaar?

“Zowel Cif Disinfect & Shine en Sun Optimum Vaatwascapsules zullen de volledige focus krijgen in 2021. Het doel is om zoveel mogelijk consumenten naar tevredenheid kennis te laten maken met deze innovaties en tegelijkertijd een voorbeeld te stellen voor hoe we met de juiste focus gezamenlijk de categorieën vaatwas en schoonmaak kunnen verduurzamen.”



Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“De introducties worden met volledige ondersteuning naar de markt gebracht. Je zult ons de komende maanden dus nog overal zien, over ons horen en hopelijk zelfs ervaren.”



Wat is de toegevoegde waarde van de producten voor de categorie?

“Voor wat betreft Cif Disinfect & Shine is desinfectie op dit moment een thema dat bij veel consumenten de aandacht heeft en waarvan de groei sterk gedragen wordt door gemaksoplossingen, zoals sprays en wipes. Bijzonder aan deze range is dat de producten geen agressieve middelen zoals bleek en alcohol bevatten, maar gebaseerd zijn op mildere ingrediënten die ervoor zorgen dat de range geen gevarenlabel op de verpakking behoeft. Binnen de categorie vaatwas zijn onze Sun Optimum Vaatwascapsules de nieuwe standaard. Naast dat consumenten al jarenlang veel vertrouwen hebben in het merk Sun, worden ze door de vormgeving van onze capsules nog eens extra bevestigd in de schoonmaakkwaliteiten van het product. Wat daarnaast bijzonder is, is dat de vaatwascapsules 70 procent natuurlijk vervaardigde ingrediënten hebben en 30 procent minder chemicaliën bevatten. Daarmee zijn ze milieuvriendelijker dan veel traditionele vaatwastabletten en reeds bestaande vaatwascapsules in de markt. Ook de verpakking is 100 procent van gerecycled plastic en 100 procent recyclebaar. Uniek dus. Beide ranges dragen bij aan de Clean Choices-strategie van Unilever.”



Juryrapport:

“Sun Optimum Vaatwascapsules is een super product dat goed in de smaak valt bij onze klanten.” -

Jan Vlijm, bedrijfsleider AH van den Tweel



Juryrapport:

“Cif Disinfect & Shine is een heel relevante introductie in deze tijd waarin hygiëne extra belangrijk is en onze Jumbo-klanten op zoek zijn naar een prettige manier van desinfecteren in combinatie met een stralend schoonmaakresultaat!” - Marijn Hendriks-van Cruchten, assortimentsmanager bij Jumbo