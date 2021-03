Winnaar Beste Introductie 2020: Gehele Lipton-portfolio in r-PET

Lipton zorgt met duurzame overgang voor de toekomst

ROTTERDAM – Senior brand manager Said Arrad, heeft met gerecycled PET op het gehele Lipton-portfolio, een winnaar in handen. Hij vertelt wat de overwegingen waren bij Lipton Ice Tea om deze stap te nemen.

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

“Vanaf 2020 zijn alle flessen van Lipton gemaakt van 100% gerecycled plastic en volledig recyclebaar! Door gebruik te maken van gerecycled materiaal (RPET), zorgt Lipton ervoor dat er geen nieuw plastic in de wereld bijkomt. Bovendien vermindert het de CO2-uitstoot met meer dan 40%. En door de flesjes recyclebaar te maken, eindigen lege flesjes niet meer als afval, maar als grondstof voor nieuwe flesjes. Lipton heeft als ambitie om een volledig circulair merk te worden. Afgelopen jaar heeft Lipton de eerste stap in deze richting gezet. Het is duidelijk dat wij dit niet zonder onze klanten, retailers en consumenten hadden gekund. Everything is better, when together!”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“Samen met de retailers kijken we goed naar de totale categorie Frisdranken en de rol die Ice Tea hierin speelt bij deze formule om zo een optimale schapindeling te bepalen. Daarnaast is een goede beschikbaarheid van producten van cruciaal belang voor deze hard groeiende categorie. Naast een goede volumeafstemming, is daarom ook het advies om de absolute hardlopers meer ruimte in het schap te geven middels een dubbele facing. Je wilt niet dat de shopper in het hoogseizoen misgrijpt.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“Met Lipton Ice Tea willen wij binnen de frisdrankcategorie blijven inspelen op verschillende consumentenbehoeften. Zo blijft naast duurzaamheid, suikerreductie een belangrijke rol spelen. Dit heeft geleid tot de succesvolle introductie van een nieuw segment met Lipton Herbal Ice Tea, onze eerste frisse, laag in suiker, kruidenijsthee. Verder zullen wij in 2021 nog een stap verder gaan met suikerreductie. Zo blijft, voor iedere consument, Lipton Ice Tea de ultieme smaakvolle verfrissing voor in de zomer!”



Juryrapport:

“Met deze innovatie is er goed ingespeeld op duurzaamheid” - Carmen Nieuwhof, categorymanager bij Deen

Bron: Levensmiddelenkrant