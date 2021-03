Winnaar Beste Introductie 2020: Maza Hoemoes XL

‘We zien de rotatie Hoemoes XL elke week toenemen’

ZAANDAM – Maza Mediterranean Delicacies valt in de prijzen met Hoemoes XL. Dé hoemoes van Maza, maar dan in een grote gezinsverpakking van maar liefst 350 gram. Felicia de la Houssaye, marketing manager, verklaart het succes.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Uiteraard constante kwaliteit en voldoende aandacht en liefde voor het product. Daarnaast helpt het hebben van een veelzijdig product, want met Hoemoes XL kun je alle kanten op; zowel dippen als smeren, maar ook heerlijk koken. Verder past het product in de trend van een vegetarisch, en zelfs een veganistisch eetpatroon. Onze reguliere hoemoes is ons grootste product met de hoogste distributie en rotatie. Daarom is er gekozen voor een lekkere grote gezinsverpakking van deze variant.”

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met Hoemoes XL?

“Onze Hoemoes XL is nog niet zo heel erg lang op de markt, maar onze hoemoes als product wordt vaak goed gewaardeerd, blijkt uit consumententests. In verschillende enquêtes scoren we hoog op kwaliteit en smaak. Zo zijn we een aantal jaar geleden als beste getest door de Consumentenbond en kwamen we als beste uit de test bij Kassa met maar liefst een 9! Op social media krijgen we ook veel positieve reacties van gebruikers. Voor deze verpakking zien we ook voor het mkb kansen.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“Uit testen met retailers zien we dat blokvorming in het schap, waar de Maza Hoemoes XL centraal in gepositioneerd is, heel goed werkt. Consumenten weten het makkelijker te vinden, het assortiment lijkt groter wat ook weer een positief effect heeft op het goede imago van hoemoes in het saladeschap. Ook zien we dat online goed gereageerd wordt op dit product. We zien de rotatie van de Maza Hoemoes XL in winkels iedere week toenemen.”

Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten over wat we dit jaar aan introducties kunnen verwachten?

“Wellicht wat meer smaken met meer inhoud, of meer varianten met minder zout. Verder richten we ons op seizoensproducten die perfect als in-outproduct opgenomen zouden kunnen worden. Denk aan speciale trioverpakkingen met drie favoriete zomerse, winterse of feestelijke smaken in een handige verpakking.”

Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

“Blijven zorgen voor constante kwaliteit. Daarnaast aandacht voor het product, onder andere door regelmatig een leuke aanbieding te doen aan onze klanten en op onze sociale kanalen inspiratie te geven voor dit product, door middel van lekkere recepten om de veelzijdigheid te laten zien. Ook outdoor aandacht blijven besteden – door onder andere masten langs de snelweg – maakt een verschil, zeker nu de grotere consumentenevenementen, waar we normaal gesproken staan, niet doorgaan.”

Juryrapport:

“Dit is een populair product en de fabrikant speelt daar goed op in met deze voordeelverpakking.”

Kevin Maijenburg, teamleider bij AH Jos van den Berg

Bron: Levensmiddelenkrant