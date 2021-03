Winnaar Beste Introductie 2020: Melkunie Protein Pudding

‘Melkunie Protein Pudding: uniek in zijn categorie’

NIJKERK - Arla Foods valt in de prijzen met eiwitrijke pudding, waarmee de consument zichzelf op een bewuste manier kan verwennen. Carlijn Hensing, marketing manager Melkunie, vertelt met trots over het winnende product.

Wat vinden jullie ervan om de Beste Introductie te winnen?

“Vanuit Arla Foods zetten we ons dagelijks in om het voor de consument makkelijker te maken om gezonder te leven met goede voeding. De introductie van Melkunie Protein Pudding sluit hier naadloos op aan. We zijn dan ook enorm trots dat we hiervoor deze vakprijs in ontvangst mogen nemen.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Met de introductie van Melkunie Protein Pudding vullen we een behoefte in die tot dusver nog niet werd ingevuld binnen de categorie zuivel. Het is een verwennend tussendoortje, dat helemaal past binnen een fitte, gezonde levensstijl. Het nutritionele profiel van dit product is net zo goed als van de andere Melkunie Protein-producten – hoog in eiwit, laag in suikers – en de heerlijke, verleidelijke smaak maakt het een perfect antwoord op lekkere trek. Je kunt nu dus genieten van een lekkere pudding, zonder al je inspanningen om fit te blijven teniet te doen. De rotaties van onze nieuwe Protein Puddings hebben onze eigen verwachtingen overtroffen en maken het Protein-concept nog relevanter voor een breder publiek.”

Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

“Melkunie Protein Pudding is onder de aandacht gebracht binnen een nieuwe Melkunie Protein-campagne. Deze nieuwe campagne laat zien dat het hebben van een fitte levensstijl mensen helpt om met positieve energie in het leven te staan. En met de nieuwe Protein Pudding past echt genieten van een verwennend tussendoortje nu ook helemaal binnen deze manier van leven.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Je hoeft niet langer te kiezen tussen lekker en gezond. Dit product combineert een mooi gebalanceerd nutritioneel profiel met een heerlijke, verwennende smaak. Kortom, een echte ‘ guilt free treat ’.”

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Dit product valt niet alleen goed in de smaak bij mensen die al heel fit zijn, maar helpt ook de minder fitte Nederlander een stapje in een gezondere richting te zetten. Het product kan een hele brede groep aanspreken en kan door de retailers ook met een goed gevoel onder de aandacht worden gebracht. Want alleen met elkaar kunnen we het voor de consument gemakkelijker maken om gezonder te leven met goede voeding!”

Juryrapport:

“Een zeer logische en slimme zet van Arla Foods om het merk Melkunie Protein ook in te zetten op het verwenmoment. Daarnaast geeft het herhaalaankooppercentage ons het vertrouwen dat dit een blijvertje is.” - Daniëlle Haverlag, ASM van AH van den Tweel Nijkerk

Bron: Levensmiddelenkrant