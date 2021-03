Winnaar Beste Introductie 2020: Remia Satésaus & Yildriz Turkse Knoflooksaus Hot

‘Wij hebben de serie satésauzen een impuls gegeven voor waardecreatie’

DEN DOLDER - Het was een spannend jaar, aldus Chris Ek, sr. brand/productmanager bij Remia. Desalniettemin heeft de fabrikant met zijn kant-en-klare satésaus de Beste Introductie 2020 gewonnen. Ondersteuning was er tot nu toe enkel online, maar daar komt binnenkort verandering in. Ek ziet de vernieuwde satésaus als een echte toevoeging voor het schap.

Gefeliciteerd! Wat is jullie eerste reactie?

“Wij zijn ontzettend trots natuurlijk! Het is een fantastische beloning voor alle inzet in een spannend jaar met uiteenlopende uitdagingen voor alle handelspartners, leveranciers en medewerkers. Het is een blijk van waardering van onze partners en erkenning voor een product met zoveel waardecreatie.”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Remia heeft als eerste kant-en-klare satésaus geïntroduceerd in Nederland en is sindsdien een belangrijke speler in deze categorie. Met een continue focus op innovatie en de beste smaak had Remia al een sterke serie in de markt staan. Wij zijn de uitdaging aangegaan om deze succesvolle serie een nieuwe impuls gegeven, wat zich uit in meer waarde voor onze handelspartners. Een succesvol voorbeeld dus van waardecreatie in de markt.

Bovendien hebben onze handelspartners zeer enthousiast gereageerd op het nieuwe ‘Kleintje Satésaus’ van Remia. Nieuw in het assortiment is namelijk de kleinverpakking van 150 gram, ideaal voor een- en tweepersoonshuishoudens. Hiermee biedt Remia een breed assortiment aan: van een kleinverpakking tot een grootverpakking, geschikt voor alleenstaanden tot grote groepen.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

“Tot nu toe alleen online. Het beste moet namelijk nog komen, we gaan dit jaar een landelijke campagne inzetten met tv-, online- en printuitingen. En ook instore zullen we aanwezig zijn.”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Remia Satésaus is geheel vernieuwd. Het verbeterde recept is als lekkerste getest in onafhankelijk onderzoek, waarmee het nu nog beter aansluit bij de smaak van de consument en de wens voor minder suiker én glutenvrij. De verpakking is fris, modern en bevat ook voor een groot gedeelte transparantie, waardoor je de satésaus ziet. De verpakking is nu ook 100 procent recyclebaar. Bovendien bereidt Remia alle sauzen duurzaam en 100 procent klimaatneutraal.”



Voor welke specifieke uitdagingen stonden jullie bij deze nieuwe verpakking?

“Transparantie was een must in het design en daarin is Remia uniek ten opzichte van de concurrentie. De uitdaging zat in de combinatie van ultra-clear transparantie én intensieve drukkwaliteit. Het is vaak een afweging tussen transparantie óf drukkracht, maar Remia heeft het samen met onze partner iPB Printing gepresteerd om op beide vlakken te excelleren.”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

Second placement bij het vlees is de perfecte combinatie, met name in het barbecueseizoen. De nieuwe kleinverpakking leent zich goed voor impulsaankopen, dit kan bij kopstellingen worden gerealiseerd.”



Juryrapport:

“Middels relevante introducties weet Remia waarde toe te voegen binnen het sauzenschap. En ook de recente relaunch van de Remia satésaus is succesvol. Niet alleen de smaak is verbeterd, maar ook het rendement laat een positieve ontwikkeling zien.” - Christian Freeke, categorymanager Diner bij Coop.

