Winnaar Beste Introductie 2020: Spa Touch Strawberry Mint

Spa Touch Strawberry Mint: laat je verrassen door fruitig en fris

MADE – Waters met smaak zijn ‘helemaal hip’ en daar heeft Spadel zeker een groot aandeel in. Het is dan ook heel mooi dat Spa Touch Strawberry Mint, een variant van onze niet-bruisende waters met smaak, in de prijzen is gevallen, vertellen de accountmanagers Home (Ed Bel, Eline Verschoor en Simone van Well Groeneveld) bij Spadel.

Van harte met het winnen van de Beste Introductie 2020! Wat is jullie reactie hierop?

“We zijn trots om als marktleider dit segment Waters met smaak verder te ontwikkelen. Om vervolgens tot Beste Introductie gekozen te zijn is heel fijn, want daarmee zien we onze gezamenlijke inspanningen beloond.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

Verschoor: “Spa Touch is heerlijke combinatie van het pure mineraalwater van Spa met een ‘touch’ van natuurlijke aroma’s. Zowel verkrijgbaar in bruisende én nietbruisende smaken. Deze unieke waters bevatten geen calorieën, geen suiker en geen zoetstoffen, maar wel 100 procent natuurlijke aroma’s. Hiermee spelen we in op de behoeftes van de consument. De combinatie van strawberry en mint is uniek en verrassend!

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

Bel: “We hopen dat inkopers ons waarderen om onze leidende rol in de categorie waters. Ook in het komende jaar willen we weer met sterke introducties dit segment van water met smaak nóg verder doorontwikkelen.”

Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

Van Well Groeneveld: “Met een volledig 360°-programma: van tv en digitale campagne tot en met socialmedia-inzet en promotionele ondersteuning op de winkelvloer.”

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Belangrijk is om dit segment echt zijn eigen aandacht te geven en het als een segment binnen waters te positioneren. Samen met de retailer willen we blijven focussen op verdere categoriegroei. Door verrassend en vernieuwend te blijven, willen we ook nieuwe kopers naar de categorie trekken.”

Juryrapport:

“Laag in calorieën en heerlijk fris voor de zomer. Dat van een groot merk in combinatie met een goede activatie maakt het tot een succes.”

Kevin Maijenburg, teamleider bij AH Jos van den Berg

Bron: Levensmiddelenkrant