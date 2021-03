Winnaar Beste Introductie 2020: Stegeman vegetarisch broodbeleg kerrie

‘Vega-vleeswaren zijn uniek door onderscheidende kruidenmix’

WIJHE - Stegeman is in de prijzen gevallen! Het vegetarische broodbeleg kerrie is door inkopers en ondernemers benoemd tot Beste Introductie 2020. Henriëtte van Wijk, shopper marketing manager Benelux, en Kristel Peters, brand manager Stegeman, zijn trots op deze waardering.

Wat vinden jullie ervan om de Beste Introductie te winnen?

Van Wijk: “Dit is een hele mooie overwinning voor alle disciplines die we binnen het team hebben. Dan heb ik het over innovatie, operations, marketing, finance en sales. We werken heel hard aan de categorie vegetarische vleesvervangers en dat lukt goed met dit product. Een groter compliment dan het winnen van de Beste Introductie kun je eigenlijk niet krijgen. We zijn heel erg trots en blij met deze titel.”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

Peters: “Met Stegeman vegetarisch broodbeleg kerrie bieden we een smaakvol product voor iedereen die geen vlees eet of eens een vegetarische optie zoekt voor op brood. Het is een onderscheidend alternatief van vleeswaren en dat alles tegen een goede prijs.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

Van Wijk: “We hebben met name gefocust op instore door bijvoorbeeld schapstroken, wobblers en koeldisplays met thema-activaties. Een voorbeeld daarvan is de broodtrommelactivatie tijdens het ‘back to school’-thema. Een andere manier is door uitingen te doen in vakbladen en communicatiemiddelen van retailers. En vergeet sampling, near store activatie en online-activiteiten niet.”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

Peters: “Er is binnen de categorie vegetarische vleeswaren inmiddels behoorlijk wat keuze. De Stegeman-producten zijn uniek in hun soort door de smaak, dus eigenlijk moeten consumenten het echt proeven. Dat komt met name door de diverse kruiden die we gebruiken. En het oog wil ook wat. Met dit product spreken we namelijk de vleeseter aan, die graag minder vlees wil eten, wel wil genieten, maar het lastig vindt zijn routine te doorbreken. ”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

Van Wijk: “Wij adviseren om samen met ons te kijken naar instorecommunicatie, maar ook blokpresentatie met vegetarische producten is een goede manier. Daarnaast komt de Week Zonder Vlees eraan, waar we als Stegeman flink op inzetten de komende periode. Dat helpt natuurlijk ook mee!”



Juryrapport:

“Dit product staat al een tijd bij ons op het schap en verkoopt bovengemiddeld goed. Per week gaan er meer pakjes Stegeman Vegetarisch broodbeleg Kerrie over de toonbank dan vergelijkbare producten. We zien dat onze doelgroep, studenten, steeds vaker vegetarisch eten.” - Julian Jagers van Jumbo Wilhelminakade Groningen