Winnaar Beste Introductie 2021: Nizza Mini’s Kokos & Nizza Mini’s Karamel

Nieuwe gebruiksmomenten creëren met Nizza Mini’s

ZAANDAM - Verkade heeft met Nizza Mini’s de Beste Introductie gewonnen. Kwint van Leersum is category manager bij Koninklijke Verkade en vertelt meer over de deze introductie en de veranderende behoefte van de consument.

Wat is nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Het is als categorie belangrijk om relevant te blijven voor verschillende momenten en doelgroepen. Met deze sharingpropositie spelen wij als Verkade in op de veranderende behoefte van de consument: perfect voor ’s avonds samen op de bank, om tussendoor van te genieten of voor onderweg. Deze minivariant is ook nog eens makkelijk te bewaren door de hersluitbare verpakking. Op deze manier kan de consument nog vaker genieten van Nizza Mini’s. Daarnaast is het een mooie uitbreiding van ons portfolio. Dé geliefde Nizza nu ook in een minivariant.”



Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met deze producten?

“We zijn Verkade Nizza Mini’s volop in de media aan het ondersteunen. Dit doen we zowel op tv als instore. Dit zullen we in 2022 doorzetten en herhalen. Hierbij blijven we nadrukkelijk inspelen op het sharing-aspect: elk moment is een goed moment voor Mini Nizza.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van de winnende producten te vergroten?

“Wij zien een groei voor de categorie op concepten die aansluiten op de consumentenbehoeftes binnen sharing en indulgence. Het avondmoment is een kans die er binnen koek nog onvoldoende wordt benut. Daarnaast is koek een impulsgedreven categorie. Hier draait het allemaal om de beleving op de winkelvloer en op het schap. Confrontatie is nu eenmaal het belangrijkste voor aankopen van nieuwe en bestaande producten binnen de categorie. Presentatie van sharingproposities bij elkaar in het schap helpt de impact van dit groeisegment te vergroten.”



Wat mogen we dit jaar weer aan mooie introducties van jullie verwachten?

“In 2022 bouwen we door aan het Verkade-merk met een redesign op ons hele portfolio. Daarnaast zijn we druk bezig met het ontwikkelen van verschillende mooie concepten en innovaties die gaan bijdragen aan categoriegroei. Rond juni komt er een nieuwe smaak Nizza Mini’s in de schappen.”



Wat is jullie strategie om met deze producten in de schappen te blijven staan?

“We blijven ons focussen op het groot maken van het concept door ons te richten op awareness en penetratie. Ook houden wij Nizza Mini’s relevant door nieuwe smaken te blijven toevoegen.”



Juryrapport:

“De mini’s zijn een leuke toevoeging aan het gebruikelijke koekschap en spelen in op andere behoeftes van de consument.”





Bron: Levensmiddelenkrant