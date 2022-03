Winnaar Beste Introductie 2021: Remia Snacksauzen Topdown, Fritessaus Zero en Zero Jack Smokey BBQ sauce

‘Verantwoord genieten is belangrijk voor de consument’

DEN DOLDER - Met de nieuwe recyclebare verpakking én twee sauzen in een zero-variant speelt Remia in op de huidige behoeften van de consument op het gebied van suiker- en zoutreductie en duurzaamheid. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de retailers en dus valt de fabrikant wederom in de prijzen. Senior brand manager Chris Ek kan alleen maar concluderen dat Remia de juiste weg is ingeslagen.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben driemaal de prijs voor Beste Introductie 2021 gewonnen! Wat is jullie eerste reactie?

“Een fantastische prijs en dat driemaal: voor de Remia Snacksauzen Topdown 500 ml knijpflessen in nieuwe verpakking, de Remia Fritessaus Zero 500 ml én de Remia Zero Jack Smokey BBQ sauce 450 ml. Het is een mooie bevestiging dat we de juiste weg zijn ingeslagen.”



Wat is de sleutel tot jullie succes?

“We hebben een altijd gevulde innovatiemachine. We willen altijd de lekkerste zijn en tegelijkertijd ook inspelen op de consumententrends duurzaamheid en verantwoord genieten. Als gevolg daarvan hebben we een succesvolle relaunch van de Remia Snacksauzen gedaan en ook introducties zoals de Remia Fritessaus Zero en Remia Zero Jack Smokey BBQ sauce neergezet. De Remia Snacksauzen zijn voorzien van een nieuwe en duurzamere verpakking met een afritsbare sleeve, waardoor de verpakking nu recyclebaar is.”



Waarom zijn volgens jullie deze producten gekozen tot Beste Introductie?

“Remia Fritessaus Zero bevat 0% suiker en heeft 100% smaak en Remia Zero Jack bevat geen toegevoegde suikers, maar heeft wel onze kenmerkende Smokey BBQ-smaak. Dit geeft aan hoe belangrijk het thema verantwoord genieten is voor de consument, die deze producten goed weet te vinden in het schap. De relaunch van de serie Remia Snacksauzen Topdown 500 ml knijpflessen in nieuwe recyclebare verpakking is succesvol gebleken, omdat deze inspeelt op de huidige behoeften van de consument op het gebied van suiker- en zoutreductie en duurzaamheid, zonder concessies te doen aan smaak en gebruikersgemak. De nieuwe uitstraling draagt bij aan het overbrengen van deze boodschappen. Dit is gunstig voor zowel de handel als Remia.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen jaren met betrekking tot de gewonnen categorie?

“In de afgelopen twee jaar heeft Remia bijna alle merken en segmenten onder handen genomen, zoals de Remia Satésauzen en Snacksauzen. We zijn dus constant bezig de consument te verrassen met bijzondere smaken, denk bijvoorbeeld ook aan de wereldsauzen van Yildriz. Gave introducties horen hierbij, zoals de Yildriz Turkse Knoflooksaus Hot. Daarnaast zijn we erin geslaagd om grote stappen te zetten op suiker- en zoutreductie en op verduurzaming van de verpakkingen.”



Wat kan de retailer doen om de categorie van de winnende producten te vergroten?

“Geef de juiste producten de ruimte, verras de consument en speel in op de stijgende temperaturen wanneer de barbecues weer aan gaan. Maar vergeet vooral de momenten niet waarop de fondues weer uit de kast komen. Help ons daarnaast om de consument te helpen verantwoorder en duurzamer te kiezen.”



Hoe hebben jullie het afgelopen jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Door samen met de retailers te zoeken naar wat beter kan en hoe we het best aansluiting kunnen vinden bij de doelstellingen van de formules. Remia is een flexibel en wendbaar bedrijf; we kunnen vaak snel schakelen om dingen mogelijk te maken.”



Juryrapport:

“Zero is een trend van de laatste tijd en daar speelt Remia met de suikervrije fritessaus mooi op in. De zwarte rand op de verpakking valt goed op, ook dat is slim.”

Bron: Levensmiddelenkrant